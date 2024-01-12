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Київське «Динамо» зіграє матч з командою олігарха з окупованого Придністров'я

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Київське «Динамо» зіграє матч з командою олігарха з окупованого Придністров'я
Київське «Динамо» у Туреччині зіграє товариську гру з «Шерифом» з Тирасполя
фото: varta1.com.ua

У придністровського олігарха досі є будинок під Одесою та український паспорт

Київське «Динамо» у Туреччині зіграє товариську гру з футбольною командою «Шериф» з Тирасполя, невизнаної Придністровської Молдовської республіки, яка належить вихідцю з КГБ, олігарху Віктору Гушану.

Віктор Анатолійович Гушан – придністровський олігарх, власник та президент холдингу «Шериф», який контролює значну частину економіки Придністров'я. Окрім громадянства невизнаної республіки виходець з КДБ має паспорти Молдови, Росії та України.

Компанія Гушана займалася торгівлею сигаретами та спиртом, а пізніше й іншими видами продукції, чому сприяло близьке розташування регіону до українських портів в Одесі та Чорноморську. Холдинг володіє українським оператором зв'язку «Інтертелеком», молдавськими компаніями Iunitel-Grup SRL та Business Market SRL, а також шістьма компаніями на Віргінських островах.

До 2021 року «Шериф» контролював близько 60% легальної економіки Придністров'я, відраховуючи до бюджету невизнаної республіки понад половину всіх її доходів. Гушан є одним із найбагатших людей на пострадянському просторі – його статки за різними даними оцінюються у $2 млрд. Володіє будинками у передмісті Одеси та у Вилковому.

Так звана влада Придністров'я допомагала «Шерифу» досягти успіху – компанію звільнили від сплати податків та мит. Натомість компанія підтримувала політичну партію «Оновлення», яка неодноразово обиралася до парламенту невизнаної республіки. За підсумками виборів 2020 року до парламенту не пройшов жоден кандидат, не пов'язаний із холдингом «Шериф».

Нагадаємо, Віталія Ігнатьєва, голову так званого МЗС невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, викликають на допит до СБУ у зв'язку з підозрою в колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність України.

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Теги: ФК «Динамо» Придністров'я журналіст

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