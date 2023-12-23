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Журналіст використав відрядження для втечі за кордон: Мінкульт відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
Журналіст використав відрядження для втечі за кордон: Мінкульт відреагував
Дії Олексія Печія є неправомірними, кажуть у Мінкульті
фото з відкритих джерел

Кожен журналіст перед виїздом за кордон підписує заяву з зобов’язанням повернутись до України

У Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували втечу журналіста «24 Каналу» Олексія Печія за кордон. Він використав робоче відрядження до Євросоюзу на Саміт ЄС, який проходив від 14 до 15 грудня. Так, тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури Ростислав Карандєєв у коментарі ВВС наголосив, що випадки, коли з дозволами Мінкульту не повертаються до України, одиничні. 

«Роль культурної дипломатії та інформаційної роботи за кордоном є надзвичайно важливою у сприйнятті світом війни в Україні. І тут важко недооцінити роботу українських культурних діячів та медівників», – прокоментував він.

За його словами, кожен журналіст перед виїздом за кордон подає великий пакет документів підписує заяву з зобов‘язанням повернутись до України.

«Олексій Печій теж підписував таку заяву, його дії є не лише неправомірними, але і характеризують його як людину та громадянина», – резюмував Карандєєв.

Нагадаємо, у четвер, 22 грудня стало відомо, що ведучий «24 Каналу» Олексій Печій виїхав з України та заявив, що не повернеться. 

Читайте також: Хто такий Печій і чому про нього тепер говорять
Теги: саміт журналіст кордон

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