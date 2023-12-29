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Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
Основною причиною песимізму людей є невдалий контрнаступ
фото з відкритих джерел

Деякі українці вже не вірять у перемогу так, як раніше

Настрої українців щодо війни значно погіршилися через зірваний контрнаступ і невизначеність щодо допомоги від партнерів. Такого висновку дійшов кореспондент The Guardian у Центральній та Східній Європі Шон Вокер після свого останнього візиту до Києва.

«Це почалося у вересні, і відтоді настрої стали ще песимістичнішими. Можна почути, як люди кажуть, що вони не вірять у перемогу у війні так, як вірили раніше. Дехто робить висновок, що потрібно боротися ще наполегливіше, а дехто тихенько запитує, чи не час подумати про можливість її завершення», – розповів журналіст.

Вокер стверджує, що основна причина такого песимізму – відчуття того, що контрнаступ ЗСУ був зірваний. Видання із посиланням на аналітиків пише, що лінія фронту зараз зміцнилася настільки, що важко собі уявити значний прорив з обох сторін.

«Немає жодних ознак того, що будь-яка зі сторін найближчим часом досягне значного прогресу. Росія збудувала неймовірно щільні оборонні укріплення, які практично унеможливлюють просування України. Але укріплення зупиняють і самих росіян, тому що їм доведеться пройти через величезні мінні поля, які вони заклали. Люди воюють і гинуть щодня, але ці жахливі битви відбуваються за маленькі міста, які не мають стратегічного значення», – пише кореспондент.

У статті йдеться і про те, що Путін готовий відправити на смерть майже необмежену кількість призовників, не заплативши жодної політичної ціни, а Україні стає все важче поповнювати втрати і заміняти виснажених військових на передовій. Кореспондент також звернув увагу на невирішене питання з військовою допомогою США. За його словами, якщо фінансування не надійде в тій чи іншій формі, «це буде катастрофою для України», адже «українці вже стикаються з нестачею всього, що їм потрібно».

Видання зазначає, що навіть ті, хто зараз замислюється про пошук миру, не вірять, що Путін зупиниться. У статті йдеться, що більшість людей розуміють, що будь-яка мирна угода, яку підпише Путін, «не матиме великого значення без серйозних гарантій безпеки з боку Заходу».

Раніше Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Теги: росія путін українці фінансування журналіст втрати контрнаступ війна

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