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У лікарні помер один із поранених після підриву гранат на Закарпатті

Надія Карбунар
glavcom.ua
У лікарні помер один із поранених після підриву гранат на Закарпатті
Один із потерпілих через теракт помер у лікарні
фото з відкритих джерел

Чоловік перебував у реанімації у важкому стані

Увечері у суботу, 16 грудня, в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

За словами журналіста, мова йде про 55-річного депутата Віктора Пряділя із села Березники.

Віктор Пряділь
Віктор Пряділь
фото з відкритих джерел

Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що двоє постраждалих у результаті вибухів кількох гранат на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті, які кинув депутат Сергій Батрин, перебувають у критичному стані.

Як відомо, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.

Зауважимо, депутат-підривник лишив передсмертну записку. Він зізнався, що готував теракт.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.

Підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід.

Читайте також: Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
Теги: теракт Закарпаття депутат журналіст

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