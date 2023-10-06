СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї

Україна вивела з Придністров’я і затримала агента-спецназівця ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента ФСБ. Він отримав вороже завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Для цього фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.

«Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її «згоди» на співпрацю з ворогом. За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати «кандидатку», – йдеться в повідомленні.

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Там його СБУ і затримала «на гарячому».

Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої «ПМР». Згодом він став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу «внутрішніх військ Придністров’я». Потім фігурант отримав «підвищення» і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення «Едельвейс» МВС Росії.

У 2014 році чоловік прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової «ПМР», де у 2019 році для виконання завдань ФСБ був завербований представниками місцевого «МБД».

Тоді підозрюваний отримав оперативний псевдонім «Скіф», пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань.

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Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.

Cлідчі Служби безпеки повідомили «Скіфу» про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Молдова сподівається, що після перемоги України у війні з РФ, можуть з'явиться геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту.