Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
фото: СБУ

Україна вивела з Придністров’я і затримала агента-спецназівця ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента ФСБ. Він отримав вороже завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для цього фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.

«Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її «згоди» на співпрацю з ворогом. За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати «кандидатку», – йдеться в повідомленні.

Там його СБУ і затримала «на гарячому».

СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї фото 1

Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої «ПМР». Згодом він став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу «внутрішніх військ Придністров’я». Потім фігурант отримав «підвищення» і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення «Едельвейс» МВС Росії.

У 2014 році чоловік прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової «ПМР», де у 2019 році для виконання завдань ФСБ був завербований представниками місцевого «МБД».

Тоді підозрюваний отримав оперативний псевдонім «Скіф», пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань.

Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.

Cлідчі Служби безпеки повідомили «Скіфу» про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Молдова сподівається, що після перемоги України у війні з РФ, можуть з'явиться геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту.

Читайте також: «Питання Придністров’я вирішене…» Інтерв’ю з опальним «міністром» з Тирасполя
Теги: війна Україна Придністров'я

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася
У невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300 (фото, відео)
25 вересня, 13:14
Президентка Молдови Майя Санду
Президентка Молдови відреагувала на падіння уламків ракети у Придністров’ї
26 вересня, 02:00
Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я
Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я
20 вересня, 19:40

Кримінал

«Нас хотіли зарізати». Нардеп Дмитрук розповів шокуючі подробиці про бійку в Києві
«Нас хотіли зарізати». Нардеп Дмитрук розповів шокуючі подробиці про бійку в Києві
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
НАБУ візьметься за закупівлю вживаних польських автобусів під час війни
НАБУ візьметься за закупівлю вживаних польських автобусів під час війни
Не зупинив домашній арешт. Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП отримав ще одну підозру
Не зупинив домашній арешт. Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП отримав ще одну підозру
Сербський суд відмовив у екстрадиції колишнього генерала СБУ Наумова
Сербський суд відмовив у екстрадиції колишнього генерала СБУ Наумова
У справі Князєва виникли питання до обґрунтованості висунутої підозри, – рішення ВАКС
У справі Князєва виникли питання до обґрунтованості висунутої підозри, – рішення ВАКС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
14K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
13K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
11K
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
11K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
8254
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту