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Удар по Харкову: серед потерпілих – журналіст із Великої Британії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Удар по Харкову: серед потерпілих – журналіст із Великої Британії
Надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам
фото: ДСНС України

Рятувальники показали жахливі фото наслідків атаки

Надвечір Росія обстріляла центр Харкова, вкотре вдаривши по цивільній інфраструктурі. Про це інформує ДСНС.

Удар по Харкову: серед потерпілих – журналіст із Великої Британії фото 1

Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих – журналіст із Великої Британії.

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Також надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам.

Удар по Харкову: серед потерпілих – журналіст із Великої Британії фото 2

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, відомо про 16 постраждалих, серед них хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан – середній.

Нагадаємо, під час масштабної атаки на центр Харкова у суботу, 30 грудня, росіяни поцілили в готель

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Профільні служби працюють на місцях влучань. 

Теги: росія рятувальники журналіст Харків

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