У Луганську окупанти задавили людину на пішохідному переході

Подібна аварія уже не вперше трапляється в окупованому місті

У Луганську сталася жахлива ДТП. Російські окупанти знову задавили людину на пішохідному переході. Про це повідомив журналіст Дений Казанський на своєму Telegram-каналі та оприлюднив відповідне фото.

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На фото видно, як біля тіла скупчилися шестеро окупантів у військовій формі.

Раніше, у вересні у Луганську військова вантажівка окупантів збила жінку на пішохідному переході. Шокує те, що після аварії тіло жінки тривалий час лежало на дорозі – водії автомобілів та перехожі не поспішали надати першу домедичну допомогу, або, бодай, викликати швидку допомогу.

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Нагадаємо, вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб військ РФ. Подробиць у Генштабі не навели.

А Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська.