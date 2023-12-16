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У Луганську окупанти задавили людину на пішохідному переході

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Луганську окупанти задавили людину на пішохідному переході
Біля тіла скупчилися шестеро окупантів у військовій формі
фото: Денис Казанський/Telegram

Подібна аварія уже не вперше трапляється в окупованому місті

У Луганську сталася жахлива ДТП. Російські окупанти знову задавили людину на пішохідному переході. Про це повідомив журналіст Дений Казанський на своєму Telegram-каналі та оприлюднив відповідне фото.

На фото видно, як біля тіла скупчилися шестеро окупантів у військовій формі.

Раніше, у вересні у Луганську військова вантажівка окупантів збила жінку на пішохідному переході. Шокує те, що після аварії тіло жінки тривалий час лежало на дорозі – водії автомобілів та перехожі не поспішали надати першу домедичну допомогу, або, бодай, викликати швидку допомогу.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб військ РФ. Подробиць у Генштабі не навели.

А Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська.

Читайте також: Знищено гелікоптери та установку ППО: наслідки ударів на аеродромах Бердянська й Луганська
Теги: окупанти аварія журналіст Луганськ

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