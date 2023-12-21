Новий глава комітету зі свободи слова засудив журналістів, які підглядають у телефони депутатів

У нас є повна дегуманізація держчиновників. Така журналістика мені не подобається

Журналісти не мають дегуманізувати народних депутатів та гіперболізувати їхній побут, роблячи з цього новини. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив новий глава комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин.

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«Коли людина, умовно кажучи, обирає матрац, на якому буде займатися коханням з коханою людиною. Коли відбувається гіперболізація дрібниць і дегуманізація самої людини. Чому за політичну діяльність мають страждати діти чи дружина політика? У нас є повна дегуманізація держчиновників. Така журналістика мені не подобається», – пояснив глава комітету зі свободи.

Як зазначив нардеп, журналістам не потрібно перетворювати весь інформаційний простір на «жовту пресу». «Наша функція зараз – знайти баланс між безпекою і доступом в усіх напрямках. Я максимально сприятиму роботі журналістів, які пишуть про смисли, про якість суспільних відносин та свободу слова. Але я навряд чи буду допомагати в тому, щоб нівелювати людей за те, що вони просто обіймають посади», – каже Юрчишин.

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Нагадаємо, Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина.

Раніше новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність національного телемарафону на сьогодні – під питанням.

До слова, першими кроками на посаді головою комітету з питань свободи слова нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин бачить зустріч з об'єднаннями журналістів, перезапуск Експертної ради та підготовку кроків спільно з журналістськими середовищами на кількох напрямках.