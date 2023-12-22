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Журналіст показав, як за день відремонтував квартиру після атаки росіян (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Журналіст показав, як за день відремонтував квартиру після атаки росіян (фото)
Внаслідок ворожої атаки на Київ без квартири залишився відомий телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальский
фото: Андрій Ковальський/Facebook

На місці скляних вікон тепер тирсоплити 

Відомий телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальский, у квартиру якого напередодні влучив ворожий дрон повідомив, що помешкання вдалося трохи відновити після руйнівної атаки росіян. Про це Ковальський написав у Facebook.

На опублікованому фото видно, що діри на місці скляних вікон затуляють листи тирсоплит.

Журналіст показав, як за день відремонтував квартиру після атаки росіян (фото) фото 1

«Дякую всім за підтримку і добрі слова. Вдячний за кожну копійку. Перепрошую, що не завжди відповідав. Але оселя уже майже як нова», – написав журналіст.

Нагадаємо, Андрій Ковальский повідомив, що у результаті ворожої атаки на Київ залишився без квартири. Ковальский повідомив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована. Його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах написала: «Вижили і це головне… квартири тепер немає».

Після обстрілу квартира телеведучого мала такий вигляд
Після обстрілу квартира телеведучого мала такий вигляд

Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. Наразі відомо про двох постраждалих в Соломʼянському районі. 

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Теги: журналіст квартира обстріл Київ

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