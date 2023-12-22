Журналіст показав, як за день відремонтував квартиру після атаки росіян (фото)

На місці скляних вікон тепер тирсоплити

Відомий телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальский, у квартиру якого напередодні влучив ворожий дрон повідомив, що помешкання вдалося трохи відновити після руйнівної атаки росіян. Про це Ковальський написав у Facebook.

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На опублікованому фото видно, що діри на місці скляних вікон затуляють листи тирсоплит.

«Дякую всім за підтримку і добрі слова. Вдячний за кожну копійку. Перепрошую, що не завжди відповідав. Але оселя уже майже як нова», – написав журналіст.

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Нагадаємо, Андрій Ковальский повідомив, що у результаті ворожої атаки на Київ залишився без квартири. Ковальский повідомив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована. Його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах написала: «Вижили і це головне… квартири тепер немає».

Після обстрілу квартира телеведучого мала такий вигляд

Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. Наразі відомо про двох постраждалих в Соломʼянському районі.