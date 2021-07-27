Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)

Збірна України завдяки стрільцям виграла третю нагороду Ігор-2020

Українська команда виграла третю медаль Олімпіади. У кульовій стрільбі Фортуна посміхнулася Олені Костевич і Олегу Омельчуку. У змішаних змаганнях з пневматичного пістолета з 10 метрів вони фінішували на третьому місці.

Стрільба з десяти метрів з пневматичного пістолета в міксті дебютувала на Олімпіаді.

Олена Костевич виграла четверту медаль Олімпіади. В її активі одна золота нагороди і три бронзові.

Раніше бронзові медалі на Іграх у Токіо здобули дзюдоїстка Дарина Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін.

Олімпіада в Токіо. Хто і коли з українців змагається 27 липня