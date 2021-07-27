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    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)

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    Олена Костевич вчетверте стала призером Олімпіади - Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Олена Костевич вчетверте стала призером Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України завдяки стрільцям виграла третю нагороду Ігор-2020

    Українська команда виграла третю медаль Олімпіади. У кульовій стрільбі Фортуна посміхнулася Олені Костевич і Олегу Омельчуку. У змішаних змаганнях з пневматичного пістолета з 10 метрів вони фінішували на третьому місці.

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    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)
    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)

    Стрільба з десяти метрів з пневматичного пістолета в міксті дебютувала на Олімпіаді.

    Олена Костевич виграла четверту медаль Олімпіади. В її активі одна золота нагороди і три бронзові.

    Раніше бронзові медалі на Іграх у Токіо здобули дзюдоїстка Дарина Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін.

    Олімпіада в Токіо. Хто і коли з українців змагається 27 липня

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    Теги: Олімпіада Олег Омельчук Олена Костевич
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    Як добували «бронзу» Олімпіади Костевич й Омельчук (фото)