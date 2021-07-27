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    Світоліна вийшла до чвертьфіналу Олімпіади

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    Світоліна вийшла до чвертьфіналу Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Еліна здолала непоступливу грекиню Марію Саккарі

    Перша ракетка України Еліна Світоліна з боями просувається турнірною сіткою Олімпіади. В третьому матчі поспіль вона змогла вибороти вольову перемогу. В 1/8 фіналу одеситка зустрічалася з Марією Саккарі з Греції і змогла знайти в собі резерви, щоб узяти гору під час спеки – 5:7, 6:3, 6:4.

    Еліна мала перевагу в кожному з сетів. У першому вела в рахунку 3:0 і 4:1, проте віддала партію суперниці. Мала +3 гейми в другому сеті – і знову дозволила Марії вирівняти становище. На щастя, вчасно посилила гру і перевела її у вирішальну партію. Там також змарнувала перевагу в два гейми, але все ж таки схилила шальки терезів на свою користь.

    У чвертьфіналі Світоліна зіграє з Камілою Джорджі з Італії.

    Еліна є четвертою сіяною на тенісному турнірі Олімпіади.

    Перші три номери – Ешлі Барті, Наомі Осака і Аріна Соболенко – вже залишили турнір.

    Раніше до чвертьфіналу тенісного турніру в парних змаганнях вийшли сестри Людмила і Надія Кіченок.

    Олімпіада – перший турнір для Еліни, на якому вона виступає після заміжжя.

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    Теги: Олімпіада
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    Світоліна вийшла до чвертьфіналу Олімпіади