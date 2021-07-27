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    Беленюк залікував травму і виліз на олімпійські кільця в Токіо

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    Жан Беленюк уже в Токіо - Беленюк залікував травму і виліз на олімпійські кільця в Токіо
    Жан Беленюк уже в Токіо
    Фото з відкритих джерел

    Греко-римляни прибули в Японію, де продовжать підготовку до Олімпіади

    Чемпіон світу з греко-римської боротьби, срібний призер минулих Ігор у Ріо Жан Беленюк разом з партнерами по команді, Парвізом Насібовим і Ленуром Терімовим, вже в Токіо. Вони встигли зробити світлини в олімпійському селищі, а Жан Беленюк навіть виліз на місцеву пам’ятку з п’яти кілець.

    Команда греко-римлян вже на місці
    Команда греко-римлян вже на місці

    Як видно, Жана вже не турбує травма і він готовий до боротьби на турнірі. За кілька днів до вильоту в Токіо Беленюк зазнав невеликого пошкодження і йому наклали на праве плече лангету.

    Сьогодні, 27 липня, збірна України виграла третю медаль Олімпіади. У кульовій стрільбі Фортуна посміхнулася Олені Костевич і Олегу Омельчуку. У змішаних змаганнях з пневматичного пістолета з 10 метрів вони фінішували на третьому місці.

    А Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру, де зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі.

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    Теги: Олімпіада Жан Беленюк
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    Беленюк залікував травму і виліз на олімпійські кільця в Токіо