Українська боксерка вийшла до чвертьфіналу Олімпіади

Лисенко в категорії до 69 кг перемогла суперницю з Марокко

Перший успіх прийшов до українських боксерів на Олімпіаді. Після поразок Миколи Буценка і Ярослава Харциза, у ринг вийшла наша єдина представниця на Іграх Ганна Лисенко. У стартовому поєдинку в категорії до 69 кг вона перемогла Умаїму Белахбіб з Марокко.

29-річна спортсменка виграла всі п’ять раундів з рахунком 10:9. Тепер Ганна битиметься в 1/4 фіналу Олімпіади з Бусеназ Сюрменеллі з Туреччини. Бій відбудеться 30 липня.

Сьогодні на Олімпіаді змагаються 10 українці. Вікторія Ус пробилася у фінальний раунд у веслувальному слаломі, а Лідія Січенікова поступилася в 1/32 фіналу в змаганнях лучниць.

А третю нагороду збірній принесли Олена Костевич і Олег Омельчук. У змішаних змаганнях з пневматичного пістолета з 10 метрів вони фінішували на третьому місці.