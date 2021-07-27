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    Українська боксерка вийшла до чвертьфіналу Олімпіади

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    Ганна Лисенко стартувала з перемоги на Іграх - Українська боксерка вийшла до чвертьфіналу Олімпіади
    Ганна Лисенко стартувала з перемоги на Іграх
    Фото з відритих джерел

    Лисенко в категорії до 69 кг перемогла суперницю з Марокко

    Перший успіх прийшов до українських боксерів на Олімпіаді. Після поразок Миколи Буценка і Ярослава Харциза, у ринг вийшла наша єдина представниця на Іграх Ганна Лисенко. У стартовому поєдинку в категорії до 69 кг вона перемогла Умаїму Белахбіб з Марокко.

    29-річна спортсменка виграла всі п’ять раундів з рахунком 10:9. Тепер Ганна битиметься в 1/4 фіналу Олімпіади з Бусеназ Сюрменеллі з Туреччини. Бій відбудеться 30 липня.

    Сьогодні на Олімпіаді змагаються 10 українці. Вікторія Ус пробилася у фінальний раунд у веслувальному слаломі, а Лідія Січенікова поступилася в 1/32 фіналу в змаганнях лучниць.

    А третю нагороду збірній принесли Олена Костевич і Олег Омельчук. У змішаних змаганнях з пневматичного пістолета з 10 метрів вони фінішували на третьому місці.

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    Теги: Олімпіада бокс
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    Українська боксерка вийшла до чвертьфіналу Олімпіади