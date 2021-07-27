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    Тур української Прем’єр-ліги завершився суддівським скандалом (відео)

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    Ворскла не втримала переможний рахунок у грі з Дніпром-1 - Тур української Прем’єр-ліги завершився суддівським скандалом (відео)
    Ворскла не втримала переможний рахунок у грі з Дніпром-1
    Фото: pfl.ua

    «Дніпро-1» у меншості зіграв у Полтаві внічию з «Ворсклою»

    Останній матч першого туру між «Ворсклою» та «Дніпром-1» завершився внічию – 2:2. Полтавці двічі вели в рахунку, але втримати перемогу не змогли. Артем Довбик, який забив вирішальний матч на Євро-2020 у ворота збірної Швеції, відзначився й тут. Він двічі відновлював паритет у грі, проте після його другого гола виникають питання. На відеоповторі видно, що на момент передачі м’яча нападник знаходився в положенні «поза грою».

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    «Дніпро-1» грав у меншості з 56-ї хвилини.

    В інших матчах першого туру «Шахтар» здолав «Інгулець» - 2:1, «Верес» і «Колос» розійшлися миром – 0:0, не виявили переможця «Львів» і «Маріуполь» (1:1). «Зоря» вдома поступилася «Олександрії» - 0:1, «Металіст-1925» взяв гору над «Рухом» - 2:1, а «Десна» розгромила «Чорноморець» - 3:0.

    «Динамо» з «Минаєм» зустрінуться 11 серпня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Довбик ФК «Дніпро-1»
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    Тур української Прем’єр-ліги завершився суддівським скандалом (відео)