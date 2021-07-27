Тур української Прем’єр-ліги завершився суддівським скандалом (відео)

«Дніпро-1» у меншості зіграв у Полтаві внічию з «Ворсклою»

Останній матч першого туру між «Ворсклою» та «Дніпром-1» завершився внічию – 2:2. Полтавці двічі вели в рахунку, але втримати перемогу не змогли. Артем Довбик, який забив вирішальний матч на Євро-2020 у ворота збірної Швеції, відзначився й тут. Він двічі відновлював паритет у грі, проте після його другого гола виникають питання. На відеоповторі видно, що на момент передачі м’яча нападник знаходився в положенні «поза грою».

«Дніпро-1» грав у меншості з 56-ї хвилини.

В інших матчах першого туру «Шахтар» здолав «Інгулець» - 2:1, «Верес» і «Колос» розійшлися миром – 0:0, не виявили переможця «Львів» і «Маріуполь» (1:1). «Зоря» вдома поступилася «Олександрії» - 0:1, «Металіст-1925» взяв гору над «Рухом» - 2:1, а «Десна» розгромила «Чорноморець» - 3:0.

«Динамо» з «Минаєм» зустрінуться 11 серпня.