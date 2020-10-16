Український боксер виставляє фото з Красної площі і розповідає, що допомагає Повєткіну
Ігор Шевадзуцький (другий справа) у команді Повєткіна (ліворуч від українця)
Світлина із соцмереж
Ігор Шевадзуцький сприяє підготовці росіянина до бою з Ділліаном Вайтом
Український проспект суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (5-0, 5 КО) допомагає «тимчасовому» чемпіону WBC Алєксандру Повєткіну (36-2-1, 25 КО) із РФ готуватися до реваншу з британцем Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО).
Після прибуття в РФ українець опублікував знімок на тлі Кремля, вказавши правильну відповідь на питання: «Як думаєте, куди їдемо?»
Ігор Шевадзуцький у Москві
Бій-реванш між Повєткіним і Вайтом відбудеться 21 жовтня. Місяць тому росіянин сенсаційно нокаутував британця.