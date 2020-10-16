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    Український боксер виставляє фото з Красної площі і розповідає, що допомагає Повєткіну

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    Ігор Шевадзуцький (другий справа) у команді Повєткіна (ліворуч від українця) - Український боксер виставляє фото з Красної площі і розповідає, що допомагає Повєткіну
    Ігор Шевадзуцький (другий справа) у команді Повєткіна (ліворуч від українця)
    Світлина із соцмереж

    Ігор Шевадзуцький сприяє підготовці росіянина до бою з Ділліаном Вайтом

    Український проспект суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (5-0, 5 КО) допомагає «тимчасовому» чемпіону WBC Алєксандру Повєткіну (36-2-1, 25 КО) із РФ готуватися до реваншу з британцем Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО).

    Після прибуття в РФ українець опублікував знімок на тлі Кремля, вказавши правильну відповідь на питання: «Як думаєте, куди їдемо?»

    shevadzutskyi
    Ігор Шевадзуцький у Москві

    Бій-реванш між Повєткіним і Вайтом відбудеться 21 жовтня. Місяць тому росіянин сенсаційно нокаутував британця.

     Читайте також: Український боєць похизувався, що знову допомагає «Русскому вітязю» Повєткіну
    бокс бій-реванш Олександр Повєткін Ділліан Вайт спорт поза політикою Ігор Шевадзуцький
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