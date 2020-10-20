Програв – і в політику. Український боксер-чемпіон йде на вибори від партії Палиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Постол спробує обратися з другої спроби Світлина - Віктор Постол

Ще два тижні тому Віктор Постол ухилився від відповіді про можливу політичну кар’єру

Відомий український боксер, екс-чемпіон світу Віктор Постол, який нещодавно програв американцю Хосе Раміресу, вирішив взяти участь у місцевих виборах.

Про це Постол повідомив у своєму акаунті в Instagram.

Боксер балотується від партії «За майбутнє» в депутати Броварської районної ради за першим округом.

Цікаво, що ще 29 вересня, під час прес-конференції у Києві Віктор Постол не зміг чітко відповісти, чи збирається він в політику. «Я вже колись там був», - сказав боєць, який у своїх 36 років ще не збирається завершувати боксерської кар’єри, а вперше брав участь на попередніх місцевих виборах.

Раніше повідомлялося, що український боксер Максим Бурсак йде в депутати Київради від партії УДАР Віталія Кличка.

Перед цим стало відомо, що колишній український боксер-професіонал В’ячеслав Узелков буде балотуватися в мери Вінниці від ОПЗЖ, а чемпіон світу в найлегшій вазі Володимир Сидоренко – в мери рідного Енергодара Запорізької області від «Слуги народу».,

Також повідомлялося, що український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Беринчик, який виграв усі свої 13 поєдинків на професійному рингу, балотується до Київської обласної ради від партії УДАР.

Ще один український боксер Владислав Сіренко, який не зазнав жодної поразки на професійному ринзі, йде в депутати Пристоличної ОТГ від партії «Сила і честь» Ігоря Смешка.

Читайте також: