До матчу «Динамо» - «Олімпіакос». У 1992-му пасивний «Чорноморець» розступався перед греками Блохіна

Перший трофей Олега Блохіна-тренера разом із гравцем Геннадієм Литовченком - Кубок Греції Фото з особистого архіву Геннадія Литовченка

Про це протистояння в Одесі досі складають легенди

Восени 1992-го володар першого Кубка України «Чорноморець» з Одеси зустрічався в 1/16 фіналу Кубка володарів кубків з грецьким «Олімпіакосом». Пікантності протистоянню надавав той факт, що тренував пірейців найзірковіший футболіст совєцької епохи Олег Блохін, а в складі «біло-червоних» грали два українці - Геннадій Литовченко і Олег Протасов. Зрештою, росіянина Юрія Савічева у ті дні теж сприймали майже як свого. Інша річ, що через пошкодження він на поле в обох матчах так і не виходив.

«Олімпіакос» вважався явним фаворитом протистояння. Тому й результат першого поєдинку виглядав сенсаційним. Юрій Сак, зігравши на добиванні після невдалої гри голкіпера суперників Ґеорґіоса Мірцоса, як виявилося, приніс «морякам» виїзну перемогу. Пірейці впродовж усього матчу мали велику перевагу, але блискуче у воротах діяв молодий воротар одеситів Олег Суслов.

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Чорноморець» (Одеса, Україна) – 0:1

Гол: 0:1 - Юрій Сак (4)

«Олімпіакос»: Мірцос, Пахаторіадіс (Саввідіс, 61), Кір'якос Каратаїдіс, Мицібонас, Міхаліс Влахос, Панайотіс Цалухідіс (к), Геннадій Литовченко, Ціантакіс, Олег Протасов, Карапіаліс, Ваїціс (Даніель Батіста, 46). Тренер - Олег Блохін

«Чорноморець»: Олег Суслов, Юрій Никифоров (к), Сергій Процюк, Букель, Володимир Лебідь, Дмитро Парфьонов, Цимбалар, Костянтин Кулик, Олег Кошелюк, Юрій Сак, Сергій Гусєв. Тренер - Віктор Прокопенко

Суддя: Б. Гіл (Англія)

Попередження: Юрій Сак (39)

19 вересня 1992-го. Пірей. Стадіон «Ґеорґіос Караїскакіс». 25 000 глядачів

1992-й. «Олімпіакос» – «Чорноморець» – 0:1

Загалом «Чорноморець» у виїзному поєдинку вразив на тлі майстровитіших суперників гарноїю організацією гри. Не дивно, що сенсація в Піреї спричинила навколо матчу-відповіді в Одесі справжній ажіотаж. Стадіон в очікуванні дива у вигляді виходу омолодженої одеської команди до чвертьфіналу єврокубка був заповнений вщент. І то не дивлячись на проливний осінній дощ, який не припинявся впродовж усього поєдинку. Цікаво, що з повного запису зустрічі можна зауважити, що на трибунах стадіону Чорноморського морського пароплавства у начебто зросійщеній Одесі було кілька синьо-жовтих прапорів. Тоді, на зорі незалежності.

Напередодні гри повеселив своєю принциповістю Олег Блохін. Він змусив суддів переміряти ворота на одеському стадіоні і заспокоївся лише після того як виявилося, що вони таки стандартних розмірів. Інший легендарний у минулому футболіст Леонід Буряк був тоді представником американської фірми «Pony» в Україні. Напередодні матчу він пообіцяв надзвичайно щедрі для тих часів подарунки - по 200 доларів найкращому гравцеві і авторові першого гола в складі «Чорноморця». 20 тисяч рублів на ощадну книжку тому, хто першим вразить ворота греків, мали виділити й представники банку «Відродження».

Проте «Чорноморець» не мотивували ні кумедні для нашого часу, але серйозні для початку 90-х подарунки, ні заповнений стадіон. Сама гра, від якої чекали так багато, українських прихильників футболу відверто розчарувала. Від добре відлагоджених дій «Чорноморця» в Піреї не залишилося й сліду. В Одесі досі певні, що справа тут зовсім не в тому, що Олег Блохін тоді вирішив зіграти в три нападники, а в середині поля нестримно виглядав українець Литовченко.

Українці Геннадій литовченко і Олег Протасов - лідери того «Олімпіакоса». Фото - сайт ФК «Олімпіакос»

Надто вже пасивно в обороні виглядали футболісти «Чорноморця». Навіть підозріло пасивно. Ще до того, як Ґеорґіос Ваїціс забив на 15-й хвилині трохи курйозний перший м'яч у ворота Суслова, греки розстрілювали ворота суперників із вбивчих позицій мінімум двічі. До кінця ж першого тайму рахунок взагалі міг стати розгромним. Але обмежився «Олімпіакос» лише двома м'ячами. Вдруге після фірмового дальнього удару шведою Суслова засмутив Литовченко. У другій же половині остаточно добив «Чорноморець» після атаки, яку відмінною передачею вліво розігнав Литовченко, Протасов.

0:3 - «Чорноморець» за весь матч не створив взагалі нічого.

«Чорноморець» (Одеса, Україна) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 0:3

Голи: 0:1 - Ваїціс (15). 0:2 - Геннадій Литовченко (26). 0:3 - Олег Протасов (81)

«Чорноморець»: Олег Суслов - Юрій Никифоров (к) - Дмитро Парфьонов, Букель, Сергій Процюк - Юрій Сак, Володимир Лебідь (Андрій Лозовський, 79) - Костянтин Кулик, Цимбалар, Олег Кошелюк (Руслан Романчук, 72) - Сергій Гусєв. Тренер - Віктор Прокопенко

«Олімпіакос»: Мірцос - Мицібонас - Пахаторіадіс, Міхаліс Влахос, Кір'якос Каратаїдіс - Геннадій Литовченко, Панайотіс Цалухідіс (к), Ціантакіс - Карапіаліс (Саввідіс, 81), Олег Протасов (Даніель Батіста, 86), Ваїціс. Тренер - Олег Блохін

Суддя: Бескін (Італія)

Попередження: Юрій Никифоров (18) - Карапіаліс

30 вересня 1992-го. Одеса. Стадіон ЧМП. 22 500 глядачів

1992-й. «Чорноморець» – «Олімпіакос» – 0:3

«Олімпіакос» Блохіна в тому розіграші Кубка кубків дійшов до чвертьфіналу. В 1/8-й греки сенсаційно перемогли тренований ще молодим Арсеном Венґером французький «Монако» (1:0, 0:0), а в чвертьфіналі вже після відставки українського тренера поступилися іспанському «Атлетіко» з Мадрида (1:1, 1:3).