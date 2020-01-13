Колишній командир «Беркуту» везе в Україну для майстер-класу чемпіонку з Росії



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Боксерських премудрощів запоріжців у беркутівській спортшколі навчатиме росіянка Андрєєва Фото із соцмереж

У Запоріжжі досі існує спортклуб з відповідною назвою

18 січня в Запоріжжі відбудеться неординарна подія. Спортивний клуб «Беркут» поведе майстер-клас чемпіонки світу з боксу, кікбоксингу і тайського боксу, а нині тренера з боксу, росіянки Свєтлани Андрєєвої.

«Свєтлана Міхайловна навчить, як поставити удар, як бити правильно і багато іншого, а також відповість на всі ваші запитання», - говориться в рекламі події на сайті спортклубу.

Варто зазначити, що назва створеного ще в лютому 2013 року спортклубу обрана не випадково. Річ у тім, що його керівником є колишній командир запорізького «Беркуту» Олександр Курников, який нині очолює спілку ветеранів «Беркуту».

Організація проводить турнір пам’яті загиблого під час Революції Гідності запорізького «беркутівця» Сергія Цвігуна. «Підрозділ можна перейменувати, але суть його залишиться незмінною», - сказав на відкритті змагань у 2017-му ще один екс-командир запорізького «Беркуту» Юрій Калмиков (на відео).

Переможці тих змагань отримали в подарунок примірники книжок «Нескорений «Беркут» авторства екс-офіцера харківського «Беркута» Дмитра Собини, який влітку 2014 року втік до окупованого Криму і внесений у досьє «Миротворця». Книжку було видано у сімферопольському видавництві «Оріанда». Цю повість, яка виправдовує дії «Беркуту» під час Революції Гідності, активно рекламували російські та сепаратистські ЗМІ.

У незмагальний час у спортклубі «Беркут» тренуються дітки від чотирьох років, на майстер-клас до яких не так давно приїздив чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко.

Також представників спортклубу «Беркут» пов’язує міцна чоловіча дружба з добре відомим у колах московської церкви митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою. Тим самим, з яким згадуваний вище Ломаченко їздив нещодавно до Єрусалима.

Зауважимо, що майстер-клас росіянки Андрєєвої платний – 700 гривень з особи.