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    За право прийняти бій Ломаченка та Лопеса сперечаються США та Саудівська Аравія

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    Спеціалісти включии Ломаченка у топ-3 кращих боксерів десятиріччя - За право прийняти бій Ломаченка та Лопеса сперечаються США та Саудівська Аравія
    Спеціалісти включии Ломаченка у топ-3 кращих боксерів десятиріччя

    Поєдинок відбудеться в квітні або травні

    Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що об'єднавчий бій у легкій вазі між Ломаченко і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) може пройти в США в квітні або в Саудівській Аравії в травні.

    Як зазначив Арум, питання щодо бою вирішено остаточно, залишилося тільки вирішити питання з місцем проведення бою. Наразі промоутери мають пропозиції з Нью-Йорка: Madison Square Garden проти Barclays Center, та із  Саудівської Аравії.

    -З приводу дати ... Бій відбудеться в квітні. У гіршому випадку, в травні, якщо ми все ж погодимося зробити поєдинок в Саудівській Аравії. Раніше ніяк, адже мусульмани святкуватимуть Рамадан (до 23 травня), - сказав Арум.

    Нагадаємо, що під час новорічних канікул Василь Ломаченко надихався на новий спортивний рік на Святій Землі, куди вирушив у складі паломницької делегації.

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    бокс Василь Ломаченко Боб Арум
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