За право прийняти бій Ломаченка та Лопеса сперечаються США та Саудівська Аравія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціалісти включии Ломаченка у топ-3 кращих боксерів десятиріччя

Поєдинок відбудеться в квітні або травні

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що об'єднавчий бій у легкій вазі між Ломаченко і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) може пройти в США в квітні або в Саудівській Аравії в травні.

Як зазначив Арум, питання щодо бою вирішено остаточно, залишилося тільки вирішити питання з місцем проведення бою. Наразі промоутери мають пропозиції з Нью-Йорка: Madison Square Garden проти Barclays Center, та із Саудівської Аравії.

-З приводу дати ... Бій відбудеться в квітні. У гіршому випадку, в травні, якщо ми все ж погодимося зробити поєдинок в Саудівській Аравії. Раніше ніяк, адже мусульмани святкуватимуть Рамадан (до 23 травня), - сказав Арум.

Нагадаємо, що під час новорічних канікул Василь Ломаченко надихався на новий спортивний рік на Святій Землі, куди вирушив у складі паломницької делегації.