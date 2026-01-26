Ексросійська ковзанярка пропустить Олімпіаду-2026 через відмову їй у наданні громадянства

Данія вирішила не йти на зустріч Просвірновій

Титулована ексросійська ковзанярка Софія Торуп, раніше відома під прізвищем Просвірнова, офіційно пропустить Зимові Олімпійські Ігри-2026 в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про це повідомляє «Главком».

Попри те, що на початку січня вона принесла Данії історичне «золото» чемпіонату Європи в масстарті, шлях на Олімпіаду виявився закритим через бюрократичні перепони та політику натуралізації. Данська влада відмовила спортсменці в наданні громадянства за прискореною процедурою, яка необхідна для участі в Іграх. Сама спортсменка пояснила це рішення тим, що Данія воліє розвивати національний спорт силами корінних данців, а залучення ексросіянки як прикладу для наслідування молоді було сприйнято чиновниками скептично.

Причини переходу Софії до Данії були виключно особистими та не пов'язаними з політичними заявами. Після Зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні вона вийшла заміж за данського ковзаняра Віктора Торупа. Тривалий час пара жила на відстані, що створювало значні труднощі для сімейного життя. Оскільки російська спортивна система вимагала від спортсменки постійної присутності та тренувань на території РФ для збереження статусу в збірній, Софія Просвірнова опинилася перед складним вибором. У квітні 2023 року вона відверто зізналася, що більше не готова приносити такі жертви і хоче бути поруч із чоловіком. Крім того, переїзд супроводжувався зміною спортивної дисципліни: вона перейшла з шорт-треку, де була п'ятиразовою чемпіонкою Європи за Росію, у ковзанярський спорт, де Данія має значно кращі умови для підготовки.

Нагадаємо, що російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026. На Олімпіаді-2022 скі-крос для Росії був видом фристайлу з найбільшим представництвом – участь в змаганнях взяли одразу сім російських спортсменів: троє чоловіків та чотири жінки. Найкраще виступив Сергій Рідзік, який став бронзовим призером. Після початку повномасштабного російського вторгнення росіяни активно проводили тренувальні збори в анексованому Криму.