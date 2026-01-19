Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026

Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках

Жоден член збірної Росії зі скі-кросу не отримав нейтрального статусу

Члени збірної Росії зі скі-кросу, які незаконно відвідували анексований Крим, втратили шанси відібратися на Олімпіаду-2026. Про це повідомляє «Главком».

На Олімпіаді-2022 скі-крос для Росії був видом фристайлу з найбільшим представництвом – участь в змаганнях взяли одразу сім російських спортсменів: троє чоловіків та чотири жінки. Найкраще виступив Сергій Рідзік, який став бронзовим призером.

Після початку повномасштабного російського вторгнення росіяни активно проводили тренувальні збори в анексованому Криму.

На територію окупованого півострова російські спортсмени потрапляли, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.

Більше того, росіяни перетворили анексований Крим на свою справжню тренувальну базу – збори на півострові вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках.

До переліку тих, хто перебував на тренувальних зборах в анексованій Алушті, входили як і згаданий вище Рідзік, так і інші чотири учасників пекінської Олімпіади: Ігор Омелін, Кирило Сисоєв, Єлизавета Панкратова та Наталія Шеріна. Окрім них, анексований Крим незаконно відвідували бронзовий призер Чемпіонату світу Андрій Герасимов та срібний призер Юнацьких Олімпійських Ігор-2020 Артем Бажин.

Вся зібрана інформація про незаконні поїздки росіян до анексованого Криму була передана «Главкомом» до Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) та Федерації лижного спорту України.

У підсумку, жоден член збірної Росії зі скі-кросу не отримав нейтрального статусу.

Після цього, як вже повідомлялося, вони не візьмуть участь в Олімпіаді-2026.

Варто зазначити, що FIS доволі непрозоро проводив перевірку росіян на відповідність їх нейтральному статусу. Тому наразі офіційно невідомо, хто з російських фристайлістів подавав запит на участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.