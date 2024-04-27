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Ковтун за кілька годин виборов два «золота» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ковтун за кілька годин виборов два «золота» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Ілля Ковтун не залишив суперникам шансів
фото: facebook.com/EuropeanGymnastics

Загалом в українців чотири нагороди Чемпіонату Європи

Ілля Ковтун сьогодні, 27 квітня, за кілька годин здобув два «золота» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

У фіналі на паралельних брусах українець отримав високі 15,633 бала і не залишив шансів на перемогу для суперників.

Останнім чоловічим фіналом Чемпіонату Європи у окремих видах стала поперечина.

Ілля Ковтун за виконання своєї вправи у фіналі отримав 14,600 та здобув тут перемогу, обійшовши усіх суперників.

Тож в особистих фіналах Ковтун здобув дві золоті нагороди. 

Загалом в українців чотири нагороди Чемпіонату Європи – крім двох золотих Іллі, срібло у багатоборстві в Олега Верняєва та бронза в опорному стрибку Назара Чепурного.

В останній день континентальної першості завтра, 28 квітня, наша збірна змагатиметься за нагороди в командних змаганнях.

Теги: Ілля Ковтун спортивна гімнастика чемпіонат Європи

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