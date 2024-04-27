Ковтун за кілька годин виборов два «золота» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Загалом в українців чотири нагороди Чемпіонату Європи

Ілля Ковтун сьогодні, 27 квітня, за кілька годин здобув два «золота» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

У фіналі на паралельних брусах українець отримав високі 15,633 бала і не залишив шансів на перемогу для суперників.

Останнім чоловічим фіналом Чемпіонату Європи у окремих видах стала поперечина.

Ілля Ковтун за виконання своєї вправи у фіналі отримав 14,600 та здобув тут перемогу, обійшовши усіх суперників.

Тож в особистих фіналах Ковтун здобув дві золоті нагороди.

Загалом в українців чотири нагороди Чемпіонату Європи – крім двох золотих Іллі, срібло у багатоборстві в Олега Верняєва та бронза в опорному стрибку Назара Чепурного.

В останній день континентальної першості завтра, 28 квітня, наша збірна змагатиметься за нагороди в командних змаганнях.