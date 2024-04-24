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Білорусь транслюватиме Євро-2024 без згоди УЄФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Білорусь транслюватиме Євро-2024 без згоди УЄФА

Чемпіонат Європи-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня

Чемпіонат Європи з футболу в Білорусі буде транслюватись без згоди УЄФА.

Міністерство інформації Білорусі своєю ухвалою №6 від 19 квітня 2024 року доповнило перелік правовласників, контент яких можна використовувати без отримання їх дозволу.

Згідно з документом, розширено визначений на 2024 рік перелік правовласників, які є резидентами «недружніх» країн та заборонили чи не дали згоди на використання у Білорусі свого контенту.

До списку було додано Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), до цього у переліку була лише Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА).

Чемпіонат Європи-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Білорусь транслюватиме Євро-2024 без згоди УЄФА фото 1

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Джерело
Теги: чемпіонат Європи Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ

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