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Жеребкування Євро-2024: юнацька збірна України U-19 дізналася суперників

Катерина Іванова
glavcom.ua
Жеребкування Євро-2024: юнацька збірна України U-19 дізналася суперників
Юнацька збірна України U-19 зіграє на Євро-2024. Матчі фінальної стадії відбудуться з 15 по 28 липня у Белфасті та Ларні
фото: УАФ

Збірна України потрапила до групи A з командами: Північна Ірландія, Норвегія та Італія

17 квітня о 17:00 у Белфасті відбулося жеребкування фінального раунду Євро-2024 U-19. Про це повідомляє Sport.ua

У жеребкуванні фінальної стадії чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років взяли участь господар турніру (Північна Ірландія) та 7 переможців елітного раунду кваліфікації, включаючи збірну України U-19, яку очолює Дмитро Михайленко.

8 команд поділено на 2 групи по 4 команди. По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до півфіналу.

Збірна України потрапила до групи A з командами: Північна Ірландія, Норвегія та Італія.

Матчі фінальної стадії відбудуться з 15 по 28 липня у Белфасті та Ларні. На стадіоні «Сів'ю» у Белфасті пройдуть груповий етап і матч за вихід на ЧС-2025. Арена «Інвер Парк» у Ларні прийматиме матчі групового етапу. На стадіоні «Віндзор Парк» у Белфасті будуть зіграні півфінали та фінал.

До групи B потрапили: Данія, Туреччина, Франція та Іспанія.

До слова, збірна України U19 з футболу вийшла на юніорський чемпіонат Європи. Сталося це завдяки перемозі над Швейцарією (3:0) у вирішальному поєдинку елітраунду відбору.

Нагадаємо, син президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, 17-річний Крістіан отримав дебютний виклик до юнацької збірної України (U-19).

Напередодні Шевченко-молодший отримав українське громадянство, що дало йому можливість виступати за збірні України. Після цього новий головний тренер юнацької збірної України (U-19) Дмитро Михайленко визначив склад команди на матчі елітраунду відбору на Євро-2024. До списку з 20 гравців потрапив і Крістіан Шевченко.

Нагадаємо, що авторитетна британська газета The Guardian спрогнозувала, як збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2024, який відбудеться в Німеччині цього літа.

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Теги: Дмитро Михайленко чемпіонат Європи Франція Італія Збірна України жеребкування Данія Іспанія Ірландія Норвегія тренер громадянство Туреччина

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