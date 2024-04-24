Збірна України стала лідером на чемпіонаті Європи з таеквон-до
Виступ наших спортсменів у польському Любліні став найуспішнішим за всю історію
Спортсмени всеукраїнського Союзу Таеквон-До здобули 42 медалі (16 золотих, 11 срібних та 15 бронзових) та посіли перше командне місце серед 33-ох країн-учасниць на чемпіонаті Європи, що проходив у Польщі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Наші чемпіони в індивідуальних змаганнях: Денис Липовецький (спаринг); Лідія Приймак (спаринг); Поліна Крисевич (спаринг); Єлизавета Бойко (спаринг); Іван Євсєєв (спаринг); Максим Тищенко (спаринг); Марія Гончарук (спеціальна техніка); Анна Кучерова (спаринг); Поліна Віхтюк (спаринг); Іван Коврижкін (спаринг); Єва Малишева (спаринг); Ілля Ковальчук (спаринг).
Жіночі і чоловічі юнацькі та юніорські команди стали чемпіонами у виді програми командний спаринг.
«Виступ наших спортсменів у польському Любліні став найуспішнішим за всю історію їх участі у чемпіонатах Європи за останні 19 років», – заявили в міністерстві.
Нагадаємо, юнацька збірна України з хокею (U18) посіла друге місце за підсумками чемпіонату світу-2024.
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