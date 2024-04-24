Збірна України стала лідером на чемпіонаті Європи з таеквон-до

Національна збірна України з таеквон-До – перша на чемпіонаті Європи!

Виступ наших спортсменів у польському Любліні став найуспішнішим за всю історію

Спортсмени всеукраїнського Союзу Таеквон-До здобули 42 медалі (16 золотих, 11 срібних та 15 бронзових) та посіли перше командне місце серед 33-ох країн-учасниць на чемпіонаті Європи, що проходив у Польщі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Наші чемпіони в індивідуальних змаганнях: Денис Липовецький (спаринг); Лідія Приймак (спаринг); Поліна Крисевич (спаринг); Єлизавета Бойко (спаринг); Іван Євсєєв (спаринг); Максим Тищенко (спаринг); Марія Гончарук (спеціальна техніка); Анна Кучерова (спаринг); Поліна Віхтюк (спаринг); Іван Коврижкін (спаринг); Єва Малишева (спаринг); Ілля Ковальчук (спаринг).

Жіночі і чоловічі юнацькі та юніорські команди стали чемпіонами у виді програми командний спаринг.

«Виступ наших спортсменів у польському Любліні став найуспішнішим за всю історію їх участі у чемпіонатах Європи за останні 19 років», – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, юнацька збірна України з хокею (U18) посіла друге місце за підсумками чемпіонату світу-2024.