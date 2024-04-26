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Українська дзюдоїстка Білодід утретє в кар'єрі стала чемпіонкою Європи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українська дзюдоїстка Білодід утретє в кар'єрі стала чемпіонкою Європи
Дар'я виступала у ваговій категорії до 57 кг
фото: IJF

Золота медаль стала для Дар'ї першою після зміни вагової категорії

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула перемогу на чемпіонаті Європи у хорватському Загребі. Про це повідомила Федерація дзюдо України.

Дар'я виступала у ваговій категорії до 57 кг та зуміла впоратися зі всіма своїми суперницями. 

У чвертьфіналі 23-річна українка вибила зі змагань бронзову медалістку Олімпіади-2020 Тімну Нельсон-Леві з Ізраїлю. У півфіналі Білодід впоралася із грузинкою Етері Ліпартеліані.

У фінальному поєдинку українка зустрічалася з Каєю Кайзер зі Словенії, срібною призеркою Євро-2021. Дзюдоїстки мали зустрітися між собою вдруге: у 2023 році у чвертьфіналі Гран-прі Загребу українка зазнала поразки.

Для Білодід чемпіонат Європи-2024 став першим за два роки, тогорічну першість українка пропускала через травму.

Ця золота медаль стала для Дар'ї третьою в межах континентальної першості та першою у ваговій категорії до 57 кг. Двічі Білодід вигравала змагання у вазі до 48 кг. Також українка є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України, разом з Національним олімпійським комітетом та Федерацією дзюдо України, вимагає відсторонити російських та білоруських атлетів, що підтримують війну, від участі у чемпіонаті Європи з дзюдо 2024 року.

Титуловані російські спортсмени почали істерити через заклик України відсторонити від чемпіонату Європи дзюдоїстів з РФ, які підтримують війну.

Теги: чемпіонат Європи дзюдо золота медаль Дарина Білодід

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