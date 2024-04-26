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Українські футболісти отримають посилений захист на чемпіонаті Європи – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські футболісти отримають посилений захист на чемпіонаті Європи – ЗМІ
На чемпіонаті Європи сили безпеки «захищатимуть всі команди, вболівальників і гостей – і особливо українську команду»
фото з відкритих джерел

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині

Німецькі органи безпеки посилено охоронятимуть збірну України під час участі в чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку в ФРН. Це підтвердила федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, пише DW.

Як зазначила міністр, на чемпіонаті Європи сили безпеки «захищатимуть всі команди, вболівальників і гостей – і особливо, звісно, українську команду».

«Ми робимо все можливе, щоб убезпечити їх в Німеччині, тут діятимуть ще вищі заходи безпеки», – сказала Фезер.

Фезер наголосила, що захист і боротьба з усіма «мислимими небезпеками» є пріоритетом у роботі її відомства.

«Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка відбувається в особливо напруженій політичній ситуації. Це передбачає багато викликів», – зауважила вона.

Нагадаємо, Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Раніше збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину у плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч на стадіоні в боснійському місті Зениця завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

До слова, збірна України U19 з футболу вийшла на юніорський чемпіонат Європи. Сталося це завдяки перемозі над Швейцарією (3:0) у вирішальному поєдинку елітраунду відбору.

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Теги: спорт навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України чемпіонат Європи

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