Українські футболісти отримають посилений захист на чемпіонаті Європи – ЗМІ

На чемпіонаті Європи сили безпеки «захищатимуть всі команди, вболівальників і гостей – і особливо українську команду»

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині

Німецькі органи безпеки посилено охоронятимуть збірну України під час участі в чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку в ФРН. Це підтвердила федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, пише DW.

Як зазначила міністр, на чемпіонаті Європи сили безпеки «захищатимуть всі команди, вболівальників і гостей – і особливо, звісно, українську команду».

«Ми робимо все можливе, щоб убезпечити їх в Німеччині, тут діятимуть ще вищі заходи безпеки», – сказала Фезер.

Фезер наголосила, що захист і боротьба з усіма «мислимими небезпеками» є пріоритетом у роботі її відомства.

«Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка відбувається в особливо напруженій політичній ситуації. Це передбачає багато викликів», – зауважила вона.

Нагадаємо, Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.

Раніше збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину у плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч на стадіоні в боснійському місті Зениця завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

До слова, збірна України U19 з футболу вийшла на юніорський чемпіонат Європи. Сталося це завдяки перемозі над Швейцарією (3:0) у вирішальному поєдинку елітраунду відбору.