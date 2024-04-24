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Верняєв здобув «срібло» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Верняєв здобув «срібло» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Верняєв (крайній ліворуч) лише минулого року повернувся до міжнародних змагань
фото: facebook.com/EuropeanGymnastics

Перший змагальний день успішно минув для нашої команди

Олімпійський чемпіон 2016 року Олег Верняєв сьогодні, 24 квітня, став срібним призером чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Верняєв, який минулого року повернувся до міжнародних змагань, посів другу позицію за підсумками багатоборства із сумою 84,031. Чемпіоном Європи несподівано став кіпріот Маріос Георгіу.

Також українська збірна стала найкращою за підсумками командної кваліфікації (253,661). Медалі тут розіграють у неділю, 28 квітня.

Змагатимуться наші гімнасти за нагороди і в фіналах окремих вправ.

Олег Верняєв виграв кваліфікацію та виступатиме на коні. 

Назар Чепурний та Ігор Радівілов показали два найкращі результати у опорному стрибку. Восьмим тут став Ілля Ковтун, але через обмеження у два гімнасти, не потрапив до фінальної вісімки.

Натомість Ковтун переміг за результатами кваліфікації на паралельних брусах та поперечині. Також до фіналу на брусах пробився і Чепурний.

Тож українці виступатимуть у чотирьох фіналах, які відбуватимуться у п'ятницю та суботу.

Теги: Олег Верняєв Ігор Радівілов Ілля Ковтун Назар Чепурний спортивна гімнастика спорт

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