Країни Балтії та Скандинавії обговорили можливість бойкоту Олімпіади через РФ

Естонія розгляне можливість бойкоту, якщо буде зрозуміло, що це матиме суттєвий вплив

Олімпійські комітети країн Балтії та Скандинавії провели нараду, на якій, зокрема, обговорювалося питання щодо можливості бойкоту Олімпійських ігор у Парижі наступного року. Про це повідомив генеральний секретар Естонського олімпійського комітету Сійм Суклес, пише ERR.

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За словами Суклеса, поки що жодних рішень з цього питання не ухвалено і багато залежатиме від позиції України. Він зазначив, що у Києві вважають, що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив дуже погане рішення, дозволивши обмежену участь російських спортсменів в Олімпійських іграх, але Україна поки що не ухвалювала рішення про бойкот.

За словами Суклеса, Естонія розгляне можливість бойкоту, якщо буде зрозуміло, що це матиме суттєвий вплив, тому що рішення десятка маленьких країн не надсилати своїх спортсменів на Ігри ніяк не вплине на їхнє проведення.

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Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.

Раніше Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.