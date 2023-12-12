Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Країни Балтії та Скандинавії обговорили можливість бойкоту Олімпіади через РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Країни Балтії та Скандинавії обговорили можливість бойкоту Олімпіади через РФ
Міжнародний олімпійський комітет дозволив обмежену участь російських спортсменів в Олімпійських іграх
фото ілюстративне

Естонія розгляне можливість бойкоту, якщо буде зрозуміло, що це матиме суттєвий вплив

Олімпійські комітети країн Балтії та Скандинавії провели нараду, на якій, зокрема, обговорювалося питання щодо можливості бойкоту Олімпійських ігор у Парижі наступного року. Про це повідомив генеральний секретар Естонського олімпійського комітету Сійм Суклес, пише ERR

За словами Суклеса, поки що жодних рішень з цього питання не ухвалено і багато залежатиме від позиції України. Він зазначив, що у Києві вважають, що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив дуже погане рішення, дозволивши обмежену участь російських спортсменів в Олімпійських іграх, але Україна поки що не ухвалювала рішення про бойкот.

За словами Суклеса, Естонія розгляне можливість бойкоту, якщо буде зрозуміло, що це матиме суттєвий вплив, тому що рішення десятка маленьких країн не надсилати своїх спортсменів на Ігри ніяк не вплине на їхнє проведення. 

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом. 

Раніше Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Читайте також: Україна бойкотуватиме Олімпіаду через допуск росіян? Відповідь міністра спорту
Теги: Україна Олімпіада Скандинавія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів розмову із главою Єврокомісії
10 грудня, 23:10
Тривога оголошувалася в усіх областях
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
10 грудня, 11:26
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
Як боротися з марнотратством бюджету і корупцією в закупівлях. Самоучитель наші гроші
9 грудня, 10:00
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, чого коштуватиме поразка України для Заходу
9 грудня, 07:30
Атака українських дронів на Крим: ліквідовано командира російського катера
Атака українських дронів на Крим: ліквідовано командира російського катера
23 листопада, 10:58
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг
Глава МЗС Австрії назвав головну загрозу безпеці в Європі
23 листопада, 06:10
Програма фіцо містить передвиборчу обіцянку припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні
Парламент Словаччини офіційно припиняє військову допомогу Україні
21 листопада, 18:24
Лукашенко відвідав артилерійську базу і пішов додому не з порожніми руками
Президент Лукашенко обзавівся власним гранатометом
17 листопада, 19:00
6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту біля трьох пунктів пропуску на кордоні Польщі та України
На польському кордоні тисячі українських вантажівок очікують на в'їзд – Держприкордонслужба
16 листопада, 09:46

Новини

Країни Балтії та Скандинавії обговорили можливість бойкоту Олімпіади через РФ
Країни Балтії та Скандинавії обговорили можливість бойкоту Олімпіади через РФ
«Динамо» визначилося з головним тренером команди
«Динамо» визначилося з головним тренером команди
Романчук здобув для України другу медаль чемпіонату Європи-2023 з плавання
Романчук здобув для України другу медаль чемпіонату Європи-2023 з плавання
Сенсація у Ла-Лізі. Довбик і Циганков поставили «Барсу» на коліна
Сенсація у Ла-Лізі. Довбик і Циганков поставили «Барсу» на коліна
Російська дзюдоїстка Таймазова загриміла до «Миротворця»
Російська дзюдоїстка Таймазова загриміла до «Миротворця»
Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України
Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Ще дві станції метро в Києві почало затоплювати: що кажуть фахівці (відео)
23K
Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова
18K
У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги
15K
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
7817
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6383
Чого не потрібно робити, якщо військовий потрапив у полон: роз'яснення

Новини

Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Сьогодні, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua