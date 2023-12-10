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Україна бойкотуватиме Олімпіаду через допуск росіян? Відповідь міністра спорту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна бойкотуватиме Олімпіаду через допуск росіян? Відповідь міністра спорту
Рішення про бойкот Олімпіади буде прийнято з урахуванням інтересів України
фото: Reuters

Міністерство молоді та спорту обіцяє прийняти зважене рішення щодо Олімпіади, враховуючи думку суспільства

Україна наразі не вирішила, чи буде відправляти спортсменів на Олімпійські ігри 2024 року. Рішення ухвалюватиметься з урахуванням думки суспільства. Про це заявив виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Посадовець запевнив, що рішення про бойкот Олімпіади буде прийнято, виходячи з інтересів України.

«Це не просто спорт. Це питання зовнішньої політики. Рішення про участь має виходити з інтересів нашої держави. Ми повинні зберігати холодний розум і приймати зважені рішення. Кожен спортсмен розуміє це», – наголосив Бідний.

Він також зазначив, що рішення щодо Олімпіади буде зваженим, для цього у Міністерстві молоді та спорту збираються комунікувати з суспільством.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом. 

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором.

До слова, міністри закордонних справ Естонії та Литви також засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024. 

Також відомо, що олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк вважає, що Україна не має бойкотувати Олімпійські ігри, попри допуск до них росіян і білорусів у нейтральному статусі. 

Теги: спорт Міністерство молоді і спорту України олімпійські ігри Олімпіада

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