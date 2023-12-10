Україна бойкотуватиме Олімпіаду через допуск росіян? Відповідь міністра спорту

Рішення про бойкот Олімпіади буде прийнято з урахуванням інтересів України

Міністерство молоді та спорту обіцяє прийняти зважене рішення щодо Олімпіади, враховуючи думку суспільства

Україна наразі не вирішила, чи буде відправляти спортсменів на Олімпійські ігри 2024 року. Рішення ухвалюватиметься з урахуванням думки суспільства. Про це заявив виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

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Посадовець запевнив, що рішення про бойкот Олімпіади буде прийнято, виходячи з інтересів України.

«Це не просто спорт. Це питання зовнішньої політики. Рішення про участь має виходити з інтересів нашої держави. Ми повинні зберігати холодний розум і приймати зважені рішення. Кожен спортсмен розуміє це», – наголосив Бідний.

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Він також зазначив, що рішення щодо Олімпіади буде зваженим, для цього у Міністерстві молоді та спорту збираються комунікувати з суспільством.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором.

До слова, міністри закордонних справ Естонії та Литви також засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.

Також відомо, що олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк вважає, що Україна не має бойкотувати Олімпійські ігри, попри допуск до них росіян і білорусів у нейтральному статусі.