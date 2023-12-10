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Масштабна повітряна тривога тривала майже годину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
Тривога оголошувалася в усіх областях
фото: glavcom.ua

РФ знову піднімала в небо МіГ-31К

О 10:17 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Відбій в усіх областях пролунав об 11:26.

Майже годину всім областям країни загрожувала ракетна небезпека. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних сил України.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», – йшлося в повідомленні.

Мапа тривог станом на 10:17 мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала майже годину фото 1

Нагадаємо, що триває 655-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. 

Теги: Україна небезпека російська ракета тривога

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