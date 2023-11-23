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Глава МЗС Австрії назвав головну загрозу безпеці в Європі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Австрії назвав головну загрозу безпеці в Європі
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг
фото з відкритих джерел

Александер Шалленберг: «Від рішення російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з України залежить найшвидше закінчення війни»

Російська агресія в Україні є найбільшою безпосередньою загрозою безпеці в Європі. Тому збереження єдності в Європейському союзі у цьому питанні залишається надзвичайно важливим. Про це заявив у середу, 22 листопада, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг на спільній з головою МЗС Словаччини пресконференції, передає «Укрінформ».

Шалленберг підкреслив, що від рішення російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з України залежить найшвидше закінчення війни.

«Так, звичайно, ми хочемо миру. Всі хочуть миру. І люди в Україні хочуть цього найбільше. Але це все лежить в руках лише однієї людини, а саме – президента Російської Федерації Володимира Путіна. Він може закінчити війну вже завтра. Якщо він це зробить, війна закінчиться. Якщо ж Україна припинить воювати, то з Україною буде, скажімо так, покінчено. І тоді Словаччина може раптово отримати іншого сусіда», – сказав Шалленберг.

«Єдність і згуртованість Європейського Союзу в цьому питанні була нашим найбільшим досягненням, нашим найбільшим активом. І я вважаю, що ми робимо все правильно і повинні працювати над тим, щоб ця єдність і згуртованість зберігалася й у майбутньому», – додав він.

За словами австрійського міністра, треба також усвідомлювати, що «за нами спостерігають на міжнародному рівні, що наша позиція як західного світу також дуже сильно залежить від нашої поведінки в цьому питанні».

 

Теги: міністр Словаччина війна агресія Україна

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