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Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024
МОК повідомив, що наразі з 4,6 тис. спортсменів лише 11 «нейтральних атлетів» виконали критерії допуску
фото з відкритих джерел

Відбирати на Олімпіаду спортсменів будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти

Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом. Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.

Відбирати на Олімпіаду спортсменів будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти.

Також МОК відзначає, що наразі з 4 600 спортсменів лише 11 «нейтральних атлетів» виконали критерії допуску – вісім з російським паспортом та трьох з білоруським.

МОК також додає, що наразі понад 60 українських спортсменів пройшли відбір на Париж-2024.

Які обмеження будуть встановлені для росіян та білорусів:

  • вони зможуть змагатися тільки як «Індивідуальні нейтральні атлети» і тільки в особистих стартах;
  • атлети, що активно підтримують війну, не будуть допущені до Олімпіади-2024. Те саме стосується і персоналу збірних.
  • не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формувань.

Раніше Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Зазначимо, громадяни Росії, пов’язані з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), підтримують агресивну війну Росії проти України.

Як повідомлялося, очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах є головою наглядової ради двох компаній – Michael Weinig AG та Weinig International AG, що належать до німецького концерну Weinig Group – його дочірня продовжує працювати у РФ.

Теги: спорт Олімпіада Міжнародний олімпійський комітет російські спортсмени Білорусь

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