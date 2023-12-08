Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024
Відбирати на Олімпіаду спортсменів будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти
Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом. Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.
Відбирати на Олімпіаду спортсменів будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти.
Також МОК відзначає, що наразі з 4 600 спортсменів лише 11 «нейтральних атлетів» виконали критерії допуску – вісім з російським паспортом та трьох з білоруським.
МОК також додає, що наразі понад 60 українських спортсменів пройшли відбір на Париж-2024.
Які обмеження будуть встановлені для росіян та білорусів:
- вони зможуть змагатися тільки як «Індивідуальні нейтральні атлети» і тільки в особистих стартах;
- атлети, що активно підтримують війну, не будуть допущені до Олімпіади-2024. Те саме стосується і персоналу збірних.
- не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формувань.
Раніше Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Зазначимо, громадяни Росії, пов’язані з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), підтримують агресивну війну Росії проти України.
Як повідомлялося, очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах є головою наглядової ради двох компаній – Michael Weinig AG та Weinig International AG, що належать до німецького концерну Weinig Group – його дочірня продовжує працювати у РФ.
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