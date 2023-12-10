Зеленський провів розмову із главою Єврокомісії

Зеленський висловив подяку фон дер Ляєн за високу оцінку роботи України у виконанні всіх рекомендацій Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн перед самітом ЄС. Про це повідомив Зеленський у Telegram.

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«Підтримую постійний контакт із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради», – повідомив він.

Зеленський висловив подяку фон дер Ляєн за високу оцінку роботи України у виконанні всіх рекомендацій Єврокомісії.

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«Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення 50 млрд євро та початку переговорів про вступ України до ЄС. Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані президента в цьому», – додав він.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Верховна Рада України має проголосувати за критично важливі закони, які необхідні для вступу країни до ЄС.

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Натомість Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.