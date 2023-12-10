Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський провів розмову із главою Єврокомісії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський провів розмову із главою Єврокомісії
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський висловив подяку фон дер Ляєн за високу оцінку роботи України у виконанні всіх рекомендацій Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн перед самітом ЄС. Про це повідомив Зеленський у Telegram.

«Підтримую постійний контакт із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради», – повідомив він.

Зеленський висловив подяку фон дер Ляєн за високу оцінку роботи України у виконанні всіх рекомендацій Єврокомісії.

«Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення 50 млрд євро та початку переговорів про вступ України до ЄС. Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані президента в цьому», – додав він.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Верховна Рада України має проголосувати за критично важливі закони, які необхідні для вступу країни до ЄС.

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Натомість Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

Читайте також: П’єр Мірель: Не бачу, як Україна може приєднатися до ЄС без якогось мирного договору з Росією
Теги: переговори Telegram Україна Володимир Зеленський Віктор Орбан Європа Будапешт міністр Верховна Рада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західної підтримки виявляється достатньо, щоб знівелювати початкову російську перевагу
Довга війна? Кому цей варіант найбільш вигідний
29 листопада, 19:11
Володимир Зеленський закликав союзників допомогти Україні з ППО
Зеленський озвучив ключову умову повернення більшості переселенців до України
21 листопада, 07:51
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
24 листопада, 22:51
Хакери зламали телебачення у Криму та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського
Хакери зламали телебачення в Криму та нагадали про Путіна (фото, відео)
29 листопада, 22:06
Нові санкції проти Росії, спільне виробництво зброї між Україною та США. Головне за 7 грудня
Нові санкції проти Росії, спільне виробництво зброї між Україною та США. Головне за 7 грудня
7 грудня, 21:00
Обміни полоненими в тому обсязі, який був раніше, зараз не відбуваються
Росія заморозила обмін полоненими з Україною
17 листопада, 23:49
Республіканці й демократи наразі не можуть дійти згоди щодо нової допомоги для України
У США категорична вимога республіканців ставить під загрозу нову допомогу для України
3 грудня, 08:21
Рада ухвалює закони, необхідні для вступу України в ЄС
Переговори про членство України в ЄС: Рада ухвалила звернення
9 грудня, 11:11
Голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає Україні на майданчику ООН
Зеленський розповів, із ким зустрівся дорогою до Аргентини
9 грудня, 21:51

Політика

Зеленський провів розмову із главою Єврокомісії
Зеленський провів розмову із главою Єврокомісії
Стало відомо, скільки Німеччина передасть Україні снарядів протягом 2024 року
Стало відомо, скільки Німеччина передасть Україні снарядів протягом 2024 року
Зеленський завтра поїде у США: названа мета візиту
Зеленський завтра поїде у США: названа мета візиту
Орбан і республіканці хочуть скоординувати блокування допомоги Україні, – The Guardian
Орбан і республіканці хочуть скоординувати блокування допомоги Україні, – The Guardian
Американський сенатор заявив, що Україні доведеться поступитися Росії територіями
Американський сенатор заявив, що Україні доведеться поступитися Росії територіями
Військова допомога Україні: Білий дім планує укласти угоду з Конгресом
Військова допомога Україні: Білий дім планує укласти угоду з Конгресом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови
34K
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
30K
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
20K
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
8854
Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, якого заарештувала СБУ
7741
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
9 грудня, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
9 грудня, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 грудня, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua