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Парламент Словаччини офіційно припиняє військову допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент Словаччини офіційно припиняє військову допомогу Україні
Програма фіцо містить передвиборчу обіцянку припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні
фото з відкритих джерел

Депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні, повільно зменшити дефіцит бюджету та ввести новий банківський податок

Парламент Словаччини проголосував за надання вотуму довіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Зокрема, депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні, повільно зменшити дефіцит бюджету та ввести новий банківський податок. Про це інформує Reuters.

Агенція нагадує, що Фіцо переміг на виборах у вересні завдяки кампанії, спрямованій проти критичних ЗМІ, західних партнерів і ліберальної політики, і 25 жовтня президент Словаччини Зузана Чапутова вчетверте призначила його прем’єр-міністром. Минулого тижня коаліція прийняла свою політичну програму, а парламент підтримав її під час голосування у вівторок.

Програма, зокрема, містить передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні, попри те, що сусідня країна бореться з вторгненням Росії, і домагатися припинення військових дій.

Опозиція у парламенті Словаччини проголосувала проти програми, пославшись на напади Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопосадовців поліції, які розслідували дії членів нової правлячої коаліції на предмет хабарництва.

Раніше повідомлялося, що Словаччина не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива.

Нагадаємо, 25 жовтня Словаччина призначила новий уряд на чолі із проросійським Фіцо.

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Теги: Україна парламент президент імпорт Словаччина коаліція

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