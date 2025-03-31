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Світоліна повернулася до топ-20 рейтингу WTA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна повернулася до топ-20 рейтингу WTA
Крім Світоліної, лише дві українські тенісистки входили до топ-20 світового рейтингу в одиночному розряді
фото: Reuters

Еліна Світоліна вперше потрапила до топ-20 світового рейтингу 11 травня 2015 року

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на 18 сходинку рейтингу WTA і таким чином розпочинає 350-й тиждень у топ-20 світової класифікації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на btu.org.ua.

Еліна Світоліна вперше потрапила до топ-20 світового рейтингу 11 травня 2015 року у віці 20 років і відтоді шість разів залишала і знову поверталася до двадцятки найсильніших. Найдовший період перебування українки в топ-20 – 272 тижні з кінця серпня 2016 року до початку квітня 2022 року. Нагадаємо, що того сезону Еліна Світоліна взяла паузу через вагітність і в жовтні 2022 року народила доньку.

Після свого повернення в Тур Еліна Світоліна входила в топ-20 рейтингу WTA, піднявшись на 17-те місце в березні 2024 року. Минулого року вона перебувала в топ-20 19 тижнів, покинувши її 9 червня.

Крім Еліни Світоліної, лише дві українські тенісистки входили до топ-20 світового рейтингу в одиночному розряді: Марта Костюк (вищий рейтинг – №16) провела там 38 тижнів, а Олена Бондаренко (вищий рейтинг №19) – 3 тижні.

Серед чинних тенісисток Еліна Світоліна посідає восьме місце за кількістю тижнів, проведених у топ-20 рейтингу WTA:

  1. Вінус Вільямс (США) – 853
  2. Петра Квітова (Чехія) – 613
  3. Каролін Возняцкі (Данія) – 546
  4. Вікторія Азаренко (Вікторія) – 541
  5. Кароліна Плішкова (Чехія) – 403
  6. Медісон Кіс (США) – 387
  7. Віра Звонарьова (-) – 363
  8. Еліна СВІТОЛІНА (Україна) – 350

Зазначимо, що більшу частину з цього часу Еліна Світоліна провела в топ-10 світового рейтингу - 218 тижнів (вищий рейтинг №3).

Рейтинг WTA

1. Аріна Сабалєнка – 10541 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 7470
3. Коко Гофф (США) – 6063
4. Джессіка Пегула (США) – 5796
5. Медісон Кіз (США) – 4949
...

18. Еліна Світоліна (Україна) – 2240 (+4 позиції)
24. Марта Костюк (Україна) – 1805 (+5)
46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229 (-4)
68. Ангеліна Калініна (Україна) – 962 (-13)

Нагадаємо, Світоліна подолала позначку в $25 мільйонів призових, зароблених протягом кар'єри.

30-річна Еліна стала першою українською тенісисткою, яка досягла рубежу в $25 млн.

У цьому ж сезоні Світоліна своєю грою вже заробила понад $770 тисяч.

Теги: Еліна Світоліна теніс Рейтинг WTA

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