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«Не було вибору». Тенісистка Касаткіна пояснила, чому відмовилася від громадянства Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Не було вибору». Тенісистка Касаткіна пояснила, чому відмовилася від громадянства Росії
Касаткіна посідає 12-е місце у рейтингу WTA
фото: Reuters

Касаткіна: Австралія це місце, де я відчуваю, що можу бути собою

Тенісистка Дар'я Касаткіна, яка раніше представляла Росію, але вирішила виступати за Австралію, прокомнтувала зміну громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Benrothenberg.

«Я дійсно рада почати цей новий розділ свого життя і представляти Австралію на великій сцені. Чесно кажучи, враховуючи все, що відбувається у моїй попередній країні, я не мав особливого вибору. Якщо я хочу бути собою, я мала зробити цей крок. І я це зробила», – заявила Касаткіна.

Вона також подякувала Tennis Australia за допомогу з отриманням нового громадянства.

«Австралія це місце, де я відчуваю, що можу бути собою, і я дійсно дуже рада бути частиною цієї прекрасної країни. Я думаю, очевидно, що Австралія дуже гостинна країна, дуже відкрита. Я маю на увазі, що там раді всім. І, як я вже сказала, Tennis Australia теж зробили цей крок мені назустріч. Ми разом працювали над цим процесом та всім іншим. І, звичайно, без їхньої підтримки та ініціативи я не думаю, що це було б можливо. Тож я їм дуже вдячна. І так, все сталося досить швидко, і я просто дуже рада цьому», – сказала Касаткіна в інтерв'ю Benrothenberg.

Касаткіна посідає 12-е місце у рейтингу WTA. За кар'єру вона заробила понад 13,1 млн. доларів призових.

Нагадаємо, радянський та російський хокеїст, дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Кожевніков побачив провину колишнього президента Росії Бориса Єльцина в тому, що Касаткіна змінила громадянство на австралійське.

«Рішення та заяви Касаткіної говорять про її виховання. Для неї важливіше годівниця, ніж Батьківщина. Ця дівчина просто не має Батьківщини. І подяки немає Батьківщині, яка виховала її. Їй заплатили гроші, от і поїхала. Касаткіна – не перша спортсменка, яка змінила російське громадянство. Здебільшого так роблять фігуристи, які теж не мають поняття «Батьківщина». На мій величезний жаль, Касаткіна – не остання спортсменка, яка так зробить через гроші. Касаткіній 27 років. Коли вона народилася, у нас у країні взагалі був бордель із цим Єльциним, негідником, та його оточенням. Ось і пожинаємо плоди того, що вклали в уми дітей наших», – сказав Кожевніков.

Варто зазначити, що Борис Єльцин у 1999 році оголосив, що йде з посади президента Росії. Тоді Касаткіній було 2 роки. 

Єльцин помер у 2007 році, коли Касаткіній було 9 років.

Теги: Дарія Касаткіна теніс росія

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