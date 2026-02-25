Легенда «Барселони» провів перемовини з учасницею чемпіонату світу 2026

Колишній керманич іспанського гранда зацікавив африканську збірну

Іспанець Хаві Ернандес вступив у переговори з Королівською марокканською футбольною федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Асоціація нібито взялася за пошуки заміни Валіду Реграгі. Місцевий фахівець вивів збірну Марокко на Мундіаль, але може покинути команду ще до старту ЧС-2026. Утім, Хаві волів би стати до керма «Атлаських левів» після планетарного форуму.

Марокко на чемпіонаті світу 2026 року потрапило до групи C. Там суперниками африканської збірної будуть національні команди Шотландії, Бразилії та Гаїті. Перший матч – 14 червня проти бразильців.

На ЧС-2022 збірна Марокко сенсаційно дійшла до півфіналу турніру. Творцем того успіху був якраз Реграгі. Однак, далі він двічі не зміг завоювати трофей Кубка африканських націй.

Натомість Хаві залишається без роботи з літа 2024 року. Тоді він покинув «Барселону» після двох із половиною років роботи. На чолі каталонців тренер завоював титул чемпіона та Суперкубок Іспанії. Першим тренерським досвідом Ернандеса був катарський «Аль-Садд».

