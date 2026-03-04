Головна Спорт Новини
«Манчестер Сіті» за крок від підписання школяра з Шотландії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Манчестер Сіті» за крок від підписання школяра з Шотландії
Кір Макмікін набиратиметься уму-розуму в Манчестері
фото: Hearts Standard

Гранд Прем'єр-ліги вирішив попрацювати на перспективу запрошенням таланта

Англійський «Манчестер Сіті» близький до трансферу півзахисника Кіра Макмікіна з шотландського «Гартс». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Хавбек, якому лише в лютому виповнилося 16, успішно пройшов медогляд. «Містяни» давно «вели» вундеркінда, який може зіграти опорника та центрального півзахисника. Сума відступних за вихованця «Гартс» наразі невідома.

У нинішньому сезоні Макмікін дебютував у резервній команді «сердець». До свого активу він записав один матч у Лізі Лоуленд (5-й дивізіон). Ще два поєдинки хавбек зіграв за «Хартс» B у Кубку виклику.

Попри юний вік, Макмікін уже дебютував за збірну Шотландії U-17. Там він провів два поєдинки. Також юніор матиме право виступати за команди різних вікових категорій Північної Ірландії.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

