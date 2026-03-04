«Манчестер Сіті» за крок від підписання школяра з Шотландії

Гранд Прем'єр-ліги вирішив попрацювати на перспективу запрошенням таланта

Англійський «Манчестер Сіті» близький до трансферу півзахисника Кіра Макмікіна з шотландського «Гартс». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Хавбек, якому лише в лютому виповнилося 16, успішно пройшов медогляд. «Містяни» давно «вели» вундеркінда, який може зіграти опорника та центрального півзахисника. Сума відступних за вихованця «Гартс» наразі невідома.

У нинішньому сезоні Макмікін дебютував у резервній команді «сердець». До свого активу він записав один матч у Лізі Лоуленд (5-й дивізіон). Ще два поєдинки хавбек зіграв за «Хартс» B у Кубку виклику.

Попри юний вік, Макмікін уже дебютував за збірну Шотландії U-17. Там він провів два поєдинки. Також юніор матиме право виступати за команди різних вікових категорій Північної Ірландії.

