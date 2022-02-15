Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 15 лютого
Збірна Норвегії здобула вже 26 нагород, українські спортсмени на п'єдестал ще не піднімалися
Збірна Норвегії продовжує лідирувати на зимовій Олімпіаді в Пекіні. Одинадцятий змагальний день приніс цій команді три золоті нагороди з дев’яти, які розігрувалися.
Збірна України поки що без нагород. Були сподівання, що поборються за медалі біатлоністи, проте в естафеті вони настріляли чотири кола штрафу і з медальної гонки вибули задовго до фінішу.
Примітно, що Кентен Фійон-Має здобув у Пекіні вже п’яту нагороду.
Зате лижні акробати Олександр Абраменко і Олександр Окіпнюк вийшли до фіналу.
Медальний залік Ігор-2022
Невдача спіткала нашу фігуристку Анастасію Шаботову. Під час виконання короткої програми вона впала і посіла 30 місце.
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