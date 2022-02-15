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    Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 15 лютого

    Українські спортсмени поки що не здобули жодної медалі на Іграх-2022 - Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 15 лютого
    Українські спортсмени поки що не здобули жодної медалі на Іграх-2022
    фото з відкритих джерел

    Збірна Норвегії здобула вже 26 нагород, українські спортсмени на п'єдестал ще не піднімалися

    Збірна Норвегії продовжує лідирувати на зимовій Олімпіаді в Пекіні. Одинадцятий змагальний день приніс цій команді три золоті нагороди з дев’яти, які розігрувалися.

    Збірна України поки що без нагород. Були сподівання, що поборються за медалі біатлоністи, проте в естафеті вони настріляли чотири кола штрафу і з медальної гонки вибули задовго до фінішу.

    Примітно, що Кентен Фійон-Має здобув у Пекіні вже п’яту нагороду.

    Зате лижні акробати Олександр Абраменко і Олександр Окіпнюк вийшли до фіналу.

    Медальний залік Ігор-2022

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    Невдача спіткала нашу фігуристку Анастасію Шаботову. Під час виконання короткої програми вона впала і посіла 30 місце.

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    Теги: Олімпіада біатлон фігурне катання Дмитро Підручний Кентен Фійон-Майє
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    Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 15 лютого