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    Непереможний українець здобув яскраву перемогу на вечері боксу в Ризі

    Дмитро Безус здобув восьму перемогу на профі-рингу - Непереможний українець здобув яскраву перемогу на вечері боксу в Ризі
    Дмитро Безус здобув восьму перемогу на профі-рингу
    фото: Facebook

    Дмитро Безус нокаутував суперника в другому раунді

    Важковаговик Дмитро Безус здобув чергову перемогу на профі-рингу. На вечері боксу в Ризі український боксер нокаутував суперника з Бразилії Марсело Насіменто в другому раунді. Дмитро загнав суперника в кут, завдав кілька ударів по корпусу і рефері був змушений зупинити поєдинок.

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    Допис, поширений Probellum (@probellum)

    Дмитро Безус – спаринг-партнер Олександра Усика. Минулого року він допомагав Олександру готуватися до поєдинку з Ентоні Джошуа.

    В професіоналах Дмитро здобув вісім перемог і в жодній сутичці не поступився.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ бокс Олександр Усик
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    Непереможний українець здобув яскраву перемогу на вечері боксу в Ризі