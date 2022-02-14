Непереможний українець здобув яскраву перемогу на вечері боксу в Ризі

Дмитро Безус нокаутував суперника в другому раунді

Важковаговик Дмитро Безус здобув чергову перемогу на профі-рингу. На вечері боксу в Ризі український боксер нокаутував суперника з Бразилії Марсело Насіменто в другому раунді. Дмитро загнав суперника в кут, завдав кілька ударів по корпусу і рефері був змушений зупинити поєдинок.

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Дмитро Безус – спаринг-партнер Олександра Усика. Минулого року він допомагав Олександру готуватися до поєдинку з Ентоні Джошуа.

В професіоналах Дмитро здобув вісім перемог і в жодній сутичці не поступився.