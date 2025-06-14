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Україна зазнала першої поразки у дебютній Лізі націй із волейболу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна зазнала першої поразки у дебютній Лізі націй із волейболу
Наступний матч очікує на збірну України вже в неділю, 15 червня
фото з відкритих джерел

Збірна України проводить перший в історії сезон у чоловічій Лізі націй з волейболу

Збірна України з волейболу поразкою продовжила виступи в дебютному сезоні чоловічої Ліги націй. У третьому поєдинку національна команда поступилась Бразилії. Про це повідомляє «Главком».

Україна проводить перший в історії сезон у чоловічій Лізі націй з волейболу. «Синьо-жовті» дебютували на топтурнірі збірних «сухою» переконливою перемогою над США (3:0 за сетами), після чого у п'ятисетовому протистоянні здолали Кубу (3:2)

Наступним суперником збірної України у Лізі націй стала Бразилія – чинна сьома команда світового рейтингу. При цьому бразильці є володарями майданчика: перший ігровий тиждень команди проводять у Ріо де Жанейро.

Між собою команди зустрічалися вдруге. Перший очний поєдинок відбувся у кваліфікації до Олімпійських ігор-2024, коли перемогу з рахунком 3:2 за сетами відсвяткувала Бразилія.

Як пройшов матч Ліги націй?

  • Перше очко у стартовому сеті здобула Бразилія, після чого Україна здійснила ривок, відірвавшись на три очки вперед. Після цього «синьо-жовті» продовжили збільшувати перевагу та до завершення партії не поступались лідерством. У підсумку – перемога 25:19.
  • Другий сет розпочався за схожим сценарієм: після короткочасного лідерства Бразилії «синьо-жовті» створили запас у чотири очки. На екваторі партії Україна здійснила ривок та сім очок та довела перевагу до +10 (17:7). Зрештою національна команда закрила сет розгромними 25:14.
  • А ось у третій партії боротьба була більш щільною: команди зберігали паритет до рахунку 9:9. Після цього перевагою +3 заволоділа збірна Бразилії, проте українцям спершу вдалося скоротити її до одного очка, але згодом бразильці знову відірвались та закрили сет двома ейсами.
  • Четверту партію Україна почала з переваги +2, утім Бразилія ще до екватору сету зрівняла рахунок і пішла у власний відрив серією з чотирьох очок поспіль (12:9). Зрештою бразильці першими дістались рубежу у 20 очок, маючи перевагу над «синьо-жовтими» +5. У підсумку бразильці перевели сет на тайбрейк.
  • У вирішальній партії Україна не змогла захопити лідерство – Бразилія здобула перемогу з рахунком 15:10.

Волейбол. Ліга націй, перший ігровий тиждень

Україна – Бразилія 2:3 (25:19, 25:14, 22:25, 23:25, 10:15)

Додавши одне очко до свого доробку після поразки в 5-сетовому поєдинку, команда Рауля Лосано зберегла місце в топ-3 турнірної таблиці.

Турнірна таблиця Ліги націй: топ-8

  1. Польща – 3 перемоги (3 матчі), 9 очок (6:2 – за сетами).
  2. Бразилія – 2 перемоги (3), 6 очок (8:5).
  3. Україна – 2 перемоги (3), 6 очок (8:5).
  4. Японія – 2 перемоги (3), 6 очок (7:3).
  5. Китай – 2 перемоги (3), 6 очок (6:4).
  6. Словенія – 2 перемоги (2), 5 очок(6:3).
  7. Італія – 2 перемоги (3), 5 очок (6:3).
  8. Аргентина – 2 перемоги (3), 5 очок (6:6).

Наступний матч очікує на збірну України вже в неділю, 15 червня, коли підопічні Лосано зіграють зі збірною Ірану.

Нагадаємо, перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну.

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Теги: Збірна України Бразилія Ліга націй волейбол

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