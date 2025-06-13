Україна – Куба: де дивитися гру Ліги націй з волейболу
Сьогодні, 13 червня, о 22:30 Україна зіграє з Кубою
Ліга націй з волейболу – один з головних стартів 2025 року. Чоловіча збірна України вперше в історії зіграє у Лізі націй: здобула путівку як команда з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру. Про це повідомляє «Главком».
Сьогодні, 13 червня, о 22:30 Україна зіграє з Кубою. Поєдинок транслюватиметься на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.
Цьогоріч турнір пройде у розширеному форматі: Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плей-оф.
Фінальна частина Ліги націй з волейболу пройде у Китаї, тоді як груповий етап прийматимуть інші країни в усіх частинах світу. За результатом жеребкування Україна проведе три ігрові тижні групового раунду в Бразилії, Болгарії та Словенії відповідно.
Турнірна таблиця Ліги націй-2025 (після двох днів)
- Польща – 2 перемоги, 6 очок (2 матчі), 6:2 (співвідношення сетів)
- Італія – 2 перемоги, 5 очок (2), 6:3
- Аргентина – 2 перемоги, 5 очок (2), 6:3
- Бразилія – 1 перемога, 4 очки (2), 5:3
- Україна – 1 перемога, 3 очки (1), 3:0
- Словенія – 1 перемога, 3 очки (1), 3:1
- Японія – 1 перемога, 3 очки (2), 4:3
- Канада – 1 перемога, 3 очки (2), 5:5
- Китай – 1 перемога, 3 очки (2), 3:3
- Сербія – 1 перемога, 3 очки (2), 3:4
- Куба – 1 перемога, 2 очки (2), 3:5
- США – 1 перемога, 2 очки (2), 3:5
- Німеччина – 0 перемог, 2 очки (2), 4:6
- Іран – 0 перемог, 1 очко (2), 2:6
- Туреччина – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3
- Франція – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3
- Нідерланди – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3
- Болгарія – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3
Нагадаємо, перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]