Україна – Куба: де дивитися гру Ліги націй з волейболу

Сьогодні, 13 червня, о 22:30 Україна зіграє з Кубою

Ліга націй з волейболу – один з головних стартів 2025 року. Чоловіча збірна України вперше в історії зіграє у Лізі націй: здобула путівку як команда з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 13 червня, о 22:30 Україна зіграє з Кубою. Поєдинок транслюватиметься на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Цьогоріч турнір пройде у розширеному форматі: Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плей-оф.

Фінальна частина Ліги націй з волейболу пройде у Китаї, тоді як груповий етап прийматимуть інші країни в усіх частинах світу. За результатом жеребкування Україна проведе три ігрові тижні групового раунду в Бразилії, Болгарії та Словенії відповідно.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025 (після двох днів)

Польща – 2 перемоги, 6 очок (2 матчі), 6:2 (співвідношення сетів) Італія – 2 перемоги, 5 очок (2), 6:3 Аргентина – 2 перемоги, 5 очок (2), 6:3 Бразилія – 1 перемога, 4 очки (2), 5:3 Україна – 1 перемога, 3 очки (1), 3:0 Словенія – 1 перемога, 3 очки (1), 3:1 Японія – 1 перемога, 3 очки (2), 4:3 Канада – 1 перемога, 3 очки (2), 5:5 Китай – 1 перемога, 3 очки (2), 3:3 Сербія – 1 перемога, 3 очки (2), 3:4 Куба – 1 перемога, 2 очки (2), 3:5 США – 1 перемога, 2 очки (2), 3:5 Німеччина – 0 перемог, 2 очки (2), 4:6 Іран – 0 перемог, 1 очко (2), 2:6 Туреччина – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3 Франція – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3 Нідерланди – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3 Болгарія – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3

Нагадаємо, перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну.