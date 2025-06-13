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Україна – Куба: де дивитися гру Ліги націй з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна – Куба: де дивитися гру Ліги націй з волейболу
Поєдинок Україна – Куба транслюватиметься на платформах Суспільне Спорт
фото: CEV

Сьогодні, 13 червня, о 22:30 Україна зіграє з Кубою

Ліга націй з волейболу – один з головних стартів 2025 року. Чоловіча збірна України вперше в історії зіграє у Лізі націй: здобула путівку як команда з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 13 червня, о 22:30 Україна зіграє з Кубою. Поєдинок транслюватиметься на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Цьогоріч турнір пройде у розширеному форматі: Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плей-оф.

Фінальна частина Ліги націй з волейболу пройде у Китаї, тоді як груповий етап прийматимуть інші країни в усіх частинах світу. За результатом жеребкування Україна проведе три ігрові тижні групового раунду в Бразилії, Болгарії та Словенії відповідно.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025 (після двох днів)

  1. Польща – 2 перемоги, 6 очок (2 матчі), 6:2 (співвідношення сетів)
  2. Італія – 2 перемоги, 5 очок (2), 6:3
  3. Аргентина – 2 перемоги, 5 очок (2), 6:3
  4. Бразилія – 1 перемога, 4 очки (2), 5:3
  5. Україна – 1 перемога, 3 очки (1), 3:0
  6. Словенія – 1 перемога, 3 очки (1), 3:1
  7. Японія – 1 перемога, 3 очки (2), 4:3
  8. Канада – 1 перемога, 3 очки (2), 5:5
  9. Китай – 1 перемога, 3 очки (2), 3:3
  10. Сербія – 1 перемога, 3 очки (2), 3:4
  11. Куба – 1 перемога, 2 очки (2), 3:5
  12. США – 1 перемога, 2 очки (2), 3:5
  13. Німеччина – 0 перемог, 2 очки (2), 4:6
  14. Іран – 0 перемог, 1 очко (2), 2:6
  15. Туреччина – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3
  16. Франція – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3
  17. Нідерланди – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3
  18. Болгарія – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3

Нагадаємо, перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну.

Теги: волейбол

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