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Визначилися учасниці Фіналу чотирьох Золотої Євроліги з волейболу: з ким зіграє Україна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначилися учасниці Фіналу чотирьох Золотої Євроліги з волейболу: з ким зіграє Україна
За підсумками групового етапу Україна пробилася до Фіналу чотирьох
фото: FIVB

Україна вперше за два роки пробилась у Фінал чотирьох

Груповий етап жіночої Золотої Євроліги-2025 з волейболу завершено. За його результатами до наступного етапу змагань пробились чотири найкращі збірні. Про це повідомляє «Главком» з посилання на «Суспільне Спорт».

У цьому сезоні вдруге в історії учасники Фіналу чотирьох визначилися не за переможцями окремих груп, а через спільну турнірну таблицю усіх дванадцяти учасників. Першим критерієм були перемоги, далі – очки, далі – коефіцієнт виграних/програних сетів. При цьому Швеція, як господарка турніру, достроково гарантувала собі місце у фіналі.

За підсумками групового етапу Україна пробилася до Фіналу чотирьох. Доля «синьо-жовтих» визначилась в останньому протистоянні зі Словаччиною, яка також претендувала на вихід у плейоф. Для того, щоб здобути путівку у Фінал чотирьох, українкам треба було здобути хоча б одне очко в матчі проти Словаччини або, за умови поразки з рахунком 0:3 або 1:3, сподіватись на поразку Угорщини від Португалії.

У підсумку жіноча збірна України «всуху» розгромила Словаччину та вперше за два роки пробилась у Фінал чотирьох.

Золота Євроліга: хто пробився до Фіналу чотирьох та півфінальні пари

Окрім України та Швеції також до фінальної частини турніру пробились Румунія і Угорщина. Обидві збірні також вибороли путівки у Фінал чотирьох, здобувши перемоги у заключних матчах групового етапу проти Хорватії та Португалії відповідно. Причому жодна з команд топ-4 не пройшла груповий етап без втрат очок — в усіх команд по одному програшу.

Турнірна таблиця Золотої Євроліги-2025. Топ-4

  1. Румунія – 5 перемог (6 матчів), 16 очок (17:4 різниця сетів)
  2. Україна – 5 (6), 15 очок (15:6)
  3. Швеція – 5 (6), 14 очок (15:6)
  4. Угорщина – 4 (5), 10 очок (12:8)

Формування пар у Фіналі чотирьох залежала від рейтингу в турнірній таблиці: найкраща команда зіграє проти четвертої, а пару другого півфіналу складуть друга та третя збірні. Таким чином, Україна у півфіналі зустрінеться з чинними чемпіонками Швецією, з якою вже грала на груповому етапі. Тоді матч завершився «сухою» поразкою українок.

Розклад півфіналів Фіналу чотирьох жіночої Золотої Євроліги

  • Субота, 28 червня. 17:00. Румунія – Угорщина
  • Субота, 28 червня. 20:00. Україна – Швеція
  • Неділя, 29 червня. Матч за третє місце та фінал

Нагадаємо, збірна України з волейболу посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ліги націй-2025. Україна поступилася Ірану в останньому матчі першого змагального тижня.

Теги: волейбол

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