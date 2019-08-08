Боб Арум порівняв Ломаченка з легендарним Мухаммедом Алі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко та Боб Арум talksport.com

Американський промоутер вважає українського боксера найвеличнішим з часів Алі

Американський промоутер чемпіона світу за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) Боб Арум віддав належне таланту українця.

«Я дійсно переконаний, що Ломаченко – найвеличніший боксер з часів молодого Мухаммеда Алі. З яким би хорошим суперником він не бився, перевага за ним. При цьому вважаю, що Кемпбелл дуже кваліфікований боксер та складе суттєву конкуренцію Ломаченку», - передає слова Арума BoxingNews 24.

Бій Ломаченко – Кемпбелл має відбутися в Лондоні 31 серпня.