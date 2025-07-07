Україна здобула 14 нагород на чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді

Україна посіла друге командне місце

Українці продемонстрували чудові результати на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років. Про це повідомляє «Главком».

У румунському Пітешті наші спортсмени здобули 14 медалей і посіли друге місце у медальному заліку. Попереду лише збірна Угорщини, у якої 34 нагороди.

Наші чемпіони та призери:

«Золото»: Єлизавета Вознюк (С-1 500 м, юніори); Єлизавета Вознюк (С-1 200 м, юніори); Іванна Дяченко (С-1 200 м, молодь); Єлизавета Вознюк, Олександра Турчин (С-2 200 м, юніори); Ірина Федорів, Анастасія Дежицька (С-2 200 м, молодь); Софія Жушман, Ірина Неділько, Максим Бовкун, Захар Іванчук (С-4 500 м, Mix, юніори).

«Срібло»: Ярослав Верблюд, Віталій Пристай (С-2 1000 м, молодь U23); Ірина Неділько, Олександра Турчин (С-2 500 м, юніори); Віталій Пристай (С-1 200 м, молодь); Володимир Савчин, Карина Негря, Олександра Шворак, Тарас Кузик (С-4 500 м, Mix, молодь).

«Бронза»: Володимир Савчин (С-1 500 м, молодь); Іван Кисіль (С-1 500 м, юніори); Ксенія Цомпель (К-1 200 м, юніори); Тимофій Мельничук, Іван Кисіль (С-2 1000 м, юніори).

Як повідомлялося, збірна України з греко-римської боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи U20 в Італії.

Наші борці здобули сім медалей:

«Срібло»: Єгор Якушенко (97 кг); Владислав Покотило (67 кг).

«Бронза»: Павло Торяник (87 кг); Іван Янковський (130 кг); Максут Султанов (60 кг); Анатолій Паснак (72 кг); Кирило Шнирьов (82 кг).

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

У столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.