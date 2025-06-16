Членкиня російського військового клубу виграла чемпіонат Європи з фехтування

У фіналі Муртазаєва здобула перемогу над олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 естонкою Катріною Лехіс

Муртазаєва представляє російський військовий клуб «Динамо»

Членкиня російського військового клубу «Динамо» Айзанат Муртазаєва здобула золото чемпіонату Європи з фехтування. Про це повідомляє «Главком».

Російська шпажистка Айзанат Муртазаєва посіла перше місце на чемпіонаті Європи з фехтування у Генуї (Італія). У фіналі Муртазаєва здобула перемогу над олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 естонкою Катріною Лехіс із рахунком 9:8.

На офіційному сайті російського військового клубу «Динамо» зазначається, що росіянка є його членкинею.

"Neutral" Aizanat Murtazaeva won the European Fencing Championships.



She is a member of the national security club "Dinamo", an entity directly linked to Russia's military involvement in the ongoing and brutal aggression against Ukraine. pic.twitter.com/JMORla1s7j — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 16, 2025

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям відстороняти від змагань росіян та білорусів, які мають зв'язки з військовими структурами.

Нагадаємо, золото і срібло чемпіонату Європи здобули українські фехтувальники.

На континентальній першості у Генуї (Італія) у неділю, 15 червня, особисті медалі розіграли шпажисти і шаблістки.

Роман Свічкар став чемпіоном Європи у чоловічій індивідуальній шпазі. У фіналі він переміг віцечемпіона світу серед юніорів Маттео Гарассі – 15:11.

Для 31-річного харків'янина, дворазового призера чемпіонату світу, це перша в кар'єрі нагорода європейської першості.

Шаблістка Аліна Комащук також вперше в кар'єрі зійшла на особистий п'єдестал пошани чемпіонату Європи.

Наша олімпійська чемпіонка у фіналі з рахунком 6:15 поступилася четвертому номеру світового рейтингу Сарі Нутча з Франції і здобула срібло.

Для 32-річної фехтувальниці з Одеси це шоста в кар'єрі медаль чемпіонату Європи, але перша особиста.

Чемпіонат Європи триватиме до 19 червня.

У Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.

«Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває», – зазначили у федерації.