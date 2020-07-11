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    Луганська «Зоря» виграла у Києві і очолила гонку за Лігу чемпіонів

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    Владислав Кочергін приблизив лігочемпіонську мрію Луганська - Луганська «Зоря» виграла у Києві і очолила гонку за Лігу чемпіонів
    Владислав Кочергін приблизив лігочемпіонську мрію Луганська
    Світлина - UA-Футбол

    Опоненти луганського клубу свої матчі проведуть завтра

    Луганська «Зоря» здобула перемогу в стартовому матчі 30-го туру чемпіонату України.

    Підопічні Віктора Скрипника перемогли на київському стадіоні «Оболонь» ковалівський «Колос» із рахунком 2:0. Обидва голи у складі переможців ще в першому таймі провів Владислав Кочергін.

    Таким чином, «Зоря» знову випередила дует опонентів, з якими веде боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. У луганців 57 очок, а в «Десни» і «Динамо» на два пункти менше. Правда, суперники свої матчі 30-го туру проведуть завтра, 12 липня. Кияни зустрічаються з «Олександрією», а «Десна» - з «Шахтарем».

    Нагадаємо, що «Шахтар» виграв чемпіонський титул достроково, за п’ять турів до фінішу.

    «Колос» у таблиці шостий – 29 очок. Ковалівці не мають шансів посунутися в таблиці ні вгору, ні вниз.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Зоря» ФК «Колос» (Ковалівка) Віктор Скрипник Владислав Кочергін
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