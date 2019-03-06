Львівські «Карпати» встановили черговий клубний антирекорд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Львівському дербі на висоті були лише фанати «Карпат» Фото з соцмереж

Програти сім домашніх матчів поспіль ще треба вміти

Поразка від «Львова» у Львівському дербі в рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги виявилася для «Карпат» дошкульною потрійно. Окрім суто репутаційних втрат, «Зелені леви» остаточно попрощалися з шансами пробитися до першої шістки, яка продовжить боротьбу за медалі й єврокубки на другому етапі.

Крім того, сучасні «Карпати» ще й вляпалися в історію. Команда зазнала сьомої поспіль домашньої поразки і ця серія є клубним антирекордом.

Розпочався цей ланцюжок невдач ще 12 серпня 2018 року, коли «Карпати» поступилися 0:1 «Зорі». Після того були домашні фіаско від «Арсеналу», «Ворскли», «Шахтаря», «Десни», «Динамо» і «Львова».

Попередній раз не переможеними львів'яни залишали поле рідного стадіону 5 серпня 2018 року, коли розійшлися миром (2:2) з «Олімпіком».

До речі, восьмиматчева безвиграшна домашня серія - то теж антирекорд клубу. Попередня перемога датована 29 липня 2018 року, коли з рахунком 1:0 був подоланий «Чорноморець».

Свій наступний матч «Карпати» у рамках 21-го туру Прем'єр-ліги проведуть 10 березня у Харкові, де спробують відібрати очки в лідера чемпіонату «Шахтаря». Початок гри - о 17:00.

Після 20-ти турів «Карпати» мають 20 очок і посідають десяте місце з 12-ти команд.