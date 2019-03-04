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    Фантастичне пірошоу на Львівському дербі (відео)

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    Фантастичне пірошоу на Львівському дербі (відео)
    Troublemakers & Ultras Action

    На трибунах було спекотно

    У матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги «Карпати» приймали «Львів» на стадіоні «Україна». Долю принципового протистояння на користь номінальних гостей вирішив автогол Аді Мегреміча.

    Ультрас «Карпат» влаштували ефектне пірошоу, використовуючи фаєри, страбоскопи, петарди та навіть феєрверки. Однак телеглядачі не змогли побачити трибуну фанатів під час цього дійства через заборону каналам показувати піротехніку на стадіоні.

    Нагадаємо, що напередодні «Дербі ненависті» в мережі з'явилося скандального відео, на якому віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук у компанії ультрас співає пісню з матюччям на адресу суперників. Наслідком появи ролика стала відставка функціонера.

    ультрас ФК Карпати ФК «Львів» Олег Смалійчук
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